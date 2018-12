Gabonatárolót és vidámparkot is vennének a magyar befektetők, csak senki nem épít nekik

Dr. Ódor Dániel Partner Taylor Wessing Dr. Ódor Dániel 2012 óta senior ügyvédként tevékenykedik a TaylorWessing budapesti irodájában, amelynek keretében hazai és nemzetközi ügyfeleknek nyújt teljeskörű jogi tanácsadást az adatvédelem és e-kereskedelem... Tovább »

Jellinek Dániel vezérigazgató Indotek Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi... Tovább »

Kokas Ferenc ügyvezető igazgató, partner Investis Holding vagyonkezelő Kokas Ferenc közgazdász, 20 éve a hazai ingatlanfejlesztő szakma aktív résztvevője. Nevéhez fűződik több nagyberuházás megvalósítása: a 'Clark Hotel', a 'Hillside Irodaház" beruházások operatív irányítása... Tovább »

Kiss Gábor ügyvezető igazgató Metrodom Kivitelező Kft. Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása során termelési... Tovább »

Varga Róbert ingatlan értékesítési manager, LEED Green Associate Erste Alapkezelő Zrt. Tovább »

által vezetett beszélgetés résztvevői abban egyetértettek, hogy minden a mainstream-től eltérő befektetés alternatívnak tekinthető. Amennyiben az ingatlan lokációja, funkciója vagy konstrukciója más, mint amit a legtöbb befektető keres, már alternatív befektetési termékről beszélhetünk.Az alternatív piac egyik úttörőjének számítóelmondta, hogy elsősorban a magasabb hozamok motiválják a sokak által kockázatosnak és szokatlannak ítélt befektetési termékek megvásárlásakor. Cégének portfóliójában olyan konvencionálisnak semmiképp nem nevezhető ingatlanok is megtalálhatók, mint a gabonatárolók. Meglátása szerint bár az intézményi befektetők között még nem örvendenek nagy népszerűségnek az ilyen típusú befektetések, a magyar helyi szereplők szeretik az alternatív ingatlanokat.is megerősítette, hogy az alternatív befektetések vonzerejét az adja, hogy magasabb hozamokat lehet elérni velük. Úgy gondolja, hogy biztonságkeresés miatt nem olyan népszerűek a befektetők körében. Komoly korlátot jelent, hogy a fejlesztőnek az eladás előtt be kell bizonyítania, hogy a funkció életképes és az üzemeltető biztos lábakon áll, a megfelelő üzemeltető megtalálása azonban rendkívül nehéz alternatív termékek esetében. Nem véletlen tehát, hogy egyáltalán nincsenek spekulatív fejlesztések az alternatív piacon.úgy gondolja, hogy a bankok és ingatlanalapok alapvetően nyitottak az alternatívabb termékek iránt, ugyanakkor mivel nincs viszonyítási alapjuk az árazás során, így a szokásosnál is magabiztosabb és komolyabb üzleti tervvel lehet csak meggyőzni őket.számára minden alternatívnak számít, ami nincs benne a jelenlegi portfóliójában. Kokas Ferenchez hasonlóan kiemelte, hogy egy alternatív termék új gondolkodást igényel és tudni kell, azt, hogy hogyan lehet működtetni. Egy konkrét befektetés értékelésekor fontos szempontnak tartja, hogy lehet-e az adott ingatlannak alternatív funkciót találni. A különböző lakhatási funkciók közötti váltás aránylag egyszerű, egy nagyobb átalakítás viszont már komoly korlátokba ütközhet. Hozzátette azt is, hogy a mérlegelés során a fejlesztő személye egy nagyon fontos tényező, de természetesen maga a termék is számít.Érdekes jelenségnek tartja, hogy Ausztriában az Erste ingatlanalap portfóliója többségében bérlakásokból áll, itthon azonban kizárólag kereskedelmi ingatlanokból. Ez főképp arra vezethető vissza, hogy Magyarországon eddig nem alakult ki a bérlakás-piac kultúrája.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy több olyan termék is van, ami hiánycikknek számít a hazai piacon. Kiss Gábor szerint arra lenne nagy szükség, hogy a bérlakás tömbösített termékként megjelenjen a piacon, Kokas Ferenc pedig az élményparkot, a magániskolát és a magánkórházat emelte ki, mint lehetséges fejlesztési és befektetési termék. Jellinek Dániel szerint komoly kereslet mutatkozik a munkásszállókra bizonyos ipari várásokban, valami a vidéki logisztika is olyan területet, ahol bővebb kínálatot is elbírna a piac. A beszélgetés fő konklúziója az volt, hogy jövőre több konkrét példát tudunk majd felhozni lezárult alternatív befektetési tranzakciókra.