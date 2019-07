Hamarosan láthatjuk kinőni a földből a Duna-parti irodaházat

Millennium Gardens 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10B Kiadó terület: 37000m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 15.5 - 17 EUR Ajánlatot kérek

"2019. június végével befejeződtek a Duna-parti Millennium Gardens irodaház mélyépítési munkálatai, a kivitelezés ezen szakaszát végző Swietelsky Kft. a munkálatok befejezésével párhuzamosan átadta a területet a szerkezetépítésért felelős Bayer Construct Zrt-nek, aki megkezdte az épület vasbeton szerkezetének építését. A vasbetonfalak, pillérek és vasbetonmag megépítésével az A-kategóriás irodaház a tervek szerint idén október végére éri majd el a földszintet, a leendő bérlők pedig 2021 második felétől foglalhatják el az épületet" - mondta elA Millennium Gardens mintegy 37 000 négyzetméternyi bérbeadható irodaterülettel, több mint 500 parkolóhellyel, 200 kerékpártárolóval és elektromosautó-töltőhelyekkel is rendelkezni fog. Az épület tervezése során a fenntarthatósági szempontok is nagy hangsúlyt kaptak, a tervek a BREEAM Very Good minősítés figyelembevételével készültek el.