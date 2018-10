Hatalmas szeletet hasít ki a magyar gazdaságból, mégis alig ismerjük

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az ingatlan-üzemeltetés aktuális helyzetével és jövőben várható szerepével a Portfolio szervezésében november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum konferencia is részletesen foglalkozik, ahol egy panelbeszélgetés keretében vitatják meg a fontosabb témákat az ágazat legnagyobb szakértői.

Magyarországon 2013 óta növekszik az ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások piaca, a magyar éves GDP mintegy 7 százalékát kitevő, 2400 milliárd forint értékű piac a tavalyi évben 4,6 százalékos növekedést ért el. A 2018-2020 közötti időszakra pedig 4,9 százalékos évenkénti növekedési tendencia várható.A legnagyobb szolgáltatási csoport az infrastruktúrális szolgáltatásoké (48%), melyet a műszaki üzemeltetési szolgáltatások (37%), valamint a kereskedelmi ingatlankezelési szolgáltatások (15%) követnek. Az infrastruktúrális szolgáltatásokon belül az őrzés-védelem (35%), valamint a takarítás (34,6%) adják a legnagyobb arányú egyedi szolgáltatást. A piac koncentrációja még csekély, melyet az is alátámaszt, hogy a 10 legnagyobb cég a piac méretének csak 15,3 százalékát teszi ki.A tanulmány szerint a STRABAG PFS Zrt. továbbra is a piacvezető szolgáltató, 2,3%-os piaci részesedéssel és 7,7 százalékos növekedési üteme meghaladja a TOP 10 cég növekedési ütemét.A kiszervezett ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások piacának a tanulmány szerint bőven van még növekedési potenciálja Magyarországon, mivel ezen szolgáltatások részaránya a nyugat-európai országokban sokkal magasabb (több mint 50%), mint a kelet-európai és magyar piaci részarány (33%). A tendencia egyértelműen a további outsourcing irányába mutat, melyet 9%-os növekedési üteme, valamint a megkérdezett cégvezetők többségének optimista növekedési elvárásai is megerősítenek.