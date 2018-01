Ilyen körülmények között is lehet dolgozni

A tetőn kialakított zöldfelületekre az alkalmazottak is könnyen fölsétálhatnak, ahol különböző kávézók közül válogathatnak. A két épületben összesen 4500-an tudnak majd dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy főre több, mint 20 négyzetméternyi irodaterület jut. Az irodák többségében ennek aránya többnyire 10 négyzetméter körül alakul.

Forrás: dezeen.com

Forrás: dezeen.com

A cég a kerékpározás és a tömegközlekedés népszerűsítése érdekében is tesz lépéseket, ennek ellenére még így is 2085 autóparkolót alakítanak ki az irodákban. A Google várhatóan 2021-ben költözik be az új épületbe, ahol az iroda mellett lakásokat is kialakítanak majd.

Forrás: dezeen.com

Forrás: dezeen.com

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



A legfrissebb számot keresd a Portfolio Könyvesboltban vagy a nagyobb újságárusoknál! Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.

A technológiai óriásnak nem ez az egyetlen látványos irodája, legutóbb Londonban jelentették be egy új, 80 ezer négyzetméteres főhadiszállás létrehozását.