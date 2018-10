Ingatlanpiaci csúcsról beszélünk, ami valójában egy fennsík

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

A közönségben ülők többsége a retail piacot kerülné leginkább, de közel ugyanannyian voltak, akik szerint egyik szegmenst sem kell elkerülni, mert az ingatlanpiac egésze biztonságos. Az esetleges visszaeséssel kapcsolatban a többség szerint másfél-két év múlva jöhet egy korrekció, de sokak szerint ennél is tovább tarthat még a felívelés szakasza.A tranzakciók mintegy fele érkezett hozzánk Lengyelországból és nagyjából ugyanennyi a hazai - szlovák - piacról. A jelenlegi árazás Szlovákiában még mindig jövedelmező, Csehországról viszont már nem mondható el ugyanez - fogalmazott. Szlovák befektetőként nem rossz most az exit, egyre több helyi befektető is biztonságosnak tartja a piacot. Mivel Szlovákia elég kicsi alapterületű ország, az itteni befektetők számára nem annyira különleges, hogy a határon átlépve, külföldön fektessenek be. A fejlesztések számára nagyon fontos az autópályák közelsége. Bár az utóbbi időben különleges termékek is elérhetők a piacon, 10 százaléknál többet nem fektetnék be ilyen jellegű épületekbe. Egy esetleges 2020-as válságra pedig azért nehéz készülni, mert feltehetően mindenkit egyszerre fog érinteni - tett hozzá a szakértő.

A jövőbeli kilátások pozitívak, jelenleg nincs ok a félelemre. A hazai és a nemzetközi befektetők aránya mindenhol fontos kérdés, Prágában és Brnoban a nemzetközi szolgáltatóközpontok szerepe továbbra is erős - mondta elCsehországban úgy tűnik, hogy már két éve elértük a csúcsot, de egyelőre ez nem is annyira csúcs, inkább egy fennsík, a piac ugyanis még most is stabil. Az eszközkezelők közti versennyel nincs baj, természetes folyamat, hogy mindenki a legjobb terméket keresi, ha az külföldön van, akkor is - hívta fel a figyelmetCsehország és Szlovákia egyaránt versenyképes piac. A kettő közül Csehország a nagyobb, Szlovákiában viszont előnyt jelent az euró. Ha a tíz évvel ezelőttihez nézzük, akkor a mai piacon még egy enyhe csökkenés sem okozna problémát. A két ország közül Csehország piaca valamivel likvidebb, mint Szlovákiáé, de mindkét országban egyre erősebbek a hazai befektetők, ami növeli a stabilitást. A logisztikai piac Csehországban erősebb, különösen Prága és Brno térségében, ahonnan főként Németországba szolgáltatnak, míg Pozsony térségében ugyanez Ausztria irányába történik. A gyorsan változó üzleti környezethez az irodaépületeknek is alkalmazkodniuk kell - foglalta össze