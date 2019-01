Irodaház mellett lakásfejlesztés is indul a Váci úti folyosón

A Codic nevéhez köthető a 2010-ben átadott, 17 ezer négyzetméteres Krisztina Palace fejlesztése. A mostani 21 ezer négyzetméteres irodaház akár két cég székházának is alkalmas lehet, köszönhetően a dupla lobby lehetőségnek. A 2400 négyzetméteres alapterületű szintek a bérlői igények szerint rugalmasan oszthatók. A fejlesztésben az iroda mellett 275 lakást is kialakítanak.

A XIII. kerület egyébként nemcsak irodafejlesztés szempontjából áll a budapesti alpiacok élén, hanem lakásfejlesztések tekintetében is ott zajlik a legtöbb beruházás. A Váci úti irodafolyosón a most zajló és a következő évekre tervezett fejlesztések elkészültével közel 1 millió négyzetméternyi iroda áll majd rendelkezésre, ahol a munkavállalók száma akár a 100 ezer főt is elérheti, így az ebből adódó lakások iránti kereslet a lakásfejlesztők számára is vonzóvá teszi a kerületet.