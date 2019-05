Ki fogja fenntartani az épületeinket, ha ilyen ütemben nőnek a költségek?

Mit jelent a digitalizáció az építőiparban?

Zagorácz Márk igazgatói tanácsadó, BIM szakértő Lechner Tudásközpont A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán diplomázott építész szakon. Az épületinformációs modellezéssel (BIM) kapcsolatos kezdeti tapasztalatait a Vico Software - egy nemzetközi BIM célszoftver-fejlesztő... Tovább »

FM & Office Konferencia (galéria, 9 kép)

Konkrétumok a jövő energiaellátásában

Hol tart a technológiai forradalom az üzemeltetésben?

Geng Szabolcs MRICS ingatlangazdálkodás és FM igazgató Ericsson Magyarország 20 éve dolgozik az ingatlangazdálkodás, létesítményüzemeltetés, fit-out project management, változás program management, bérlőképviselet területen, különböző facilities management, property management és technológiai... Tovább »

Pintér Dániel társigazgató Eston International Pintér Dániel 2012 óta vezeti az ESTON International Zrt. Property és Project Management üzletágát, 2014 óta társigazgatóként. Irányítása alatt a részleg által kezelt portfólió területe mintegy 1000%-al bővült... Tovább »

Prosits Attila Business Development Manager - Property Management Gránit Pólus Prostis Attila, immáron kilenc éve Ügyvezető Igazgatója a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft-nek. 2010. óta igazgatósági tagja a Magyar Bevásárlóközpontok szövetségének. 2014-ben csatlakozott a MOB rendes... Tovább »

Várnai Máriusz ügyvezető Diófa Ingatlankezelő Kft. Máriusz második éve vezeti a Diófa Ingatlankezelő Kft-t. Szakmai pályafutását biztonságtechnikai mérnökként kezdte, majd 10 évet töltött a Cushman&Wakefield ingatlan tanácsadó vállalatnál. A Diófához a BNP Paribas... Tovább »

A konferencia kezdő előadása sorána digitalizációról és ennek az építőiparban való használatáról beszélt."A digitalizáció a munkafolyamatoknál, a szolgáltatásoknál, az eszközöknél a termékeknél is jelen van, az is egyértelmű, hogy igény van rá. Nagyon fontos tulajdonsága, hogy folyamatos, vagyis mindig van benne újdonság és emiatt a jelentése is időről időre változik. Az élet minden területén jelen van, és a legnagyobb motiváció mögötte a hatékonyság, a minőség és a kényelem növelése." - mondta el a szakértő.Magasabb szintű digitalizációval, magasabb szintű automatizáció is elérhető. A digitalizáció hatására elképesztő mennyiségű adat keletkezik, így ha az ingatlanoknál összegyűjtött adatokat jól tudjuk rendszerezni tömérdek információra tehetünk szert.A beruházás előkészítésénél, a tervezésnél, a gyártásnál, a kivitelezésnél, ellenőrzésnél, üzemeltetésnél, építésügynél és a proptech során egyaránt használható a BIM (épületinformációs modellezés). A szakértő beszámolt egy korábbi felmérés eredményeiről, amely azt vizsgálta, hogy itthon mely területeken használják a BIM-et leginkább. A legmeghatározóbb a tervdokumentáció előállítása volt, míg az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások álltak a sor végén. Nagyon jó, hogy spórolunk tervezési időt, de a költségekben az üzemeltetés meghatározó részt képvisel, így ebben igazán létjogosultsága van a digitalizációnak.előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a fenntartható energiarendszerek számának a növelése és a széndioxid-kibocsátás visszaszorítása kell, hogy a célunk legyen. Magyarországon a 41. helyen áll az Energiaátmenet-index tekintetében, ami többek között az energiabiztonság, fenntarthatósági szempontokat foglalja össze. A szomszédos Ausztria ehhez képest a 6. helyen áll. Van még hova fejlődni."Bécs városának 38 százalékát a távhőrendszer biztosítja, ami nálunk is követendő példa lehet. Mit szeretnénk Budapesten elérni az egységes hőgyűrűvel? Az egyes szigetüzemeket összekapcsolni, egy minegy 40 milliárd forintos beruházás megvalósításával. Jelenleg 1100 kilométeres vezetékhálózat van kiépítve Budapesten, amit 102 kilométerrel bővítenénk. Ezen túl a fűtés-hűtés és napelem rendszerek és a hulladékok energetikai hasznosításában is a folyamatos fejlődés a Főtáv célja." - mondta el a szakértő.Egy proptech megoldásnál a cél leginkább az, hogy több pénzt hozzon az épület a fejlesztőnek, ha viszont egy fejlesztő beruház ebbe, akkor az az épület neki többe fog kerülni. A bérlők vajon ki fogják fizetni az ezzel járó többletköltséget csak azért, hogy fenntartható épületben legyenek? - tette fel a kérdést. A szakértő szerint a proptech kapcsán fel kell tenni a kérdést, hogy ki mit gondol proptechnek? Van, akinek már egy elektromos redőny is az, de van, ahol már a recepción lehet látni az összes tárgyalót és azok foglaltságait. Ha valaki például egy hollandiai cégnél szocializálódott, az nem érti, hogy nálunk még miért nincsenek ilyen megoldások. A proptech megoldások sok európai városban azért terjedtek el, mert egyáltalán nem volt munkaerő és nem az volt a kérdés, hogy az esetlegesen mennyivel lesz drágább.A mi célunk az, hogy megnyerjük az ingatlanfejlesztőket, hogy egy olyan épület szülessen, ahol a bérlői, üzemeltetői élmény közelít a maximálishoz. A fejlesztéseink abba az irányba mutatnak, hogy akiket kiszolgálunk, pontosan tudják mérni a Főtáv megoldásai által kínált előnyöket. A jövőben várható energiaköltségekkel kapcsolatban nem számíthatunk arra, hogy az áram ára csökkenjen, de szeretnénk a nagyobb kilengéseket kezelni. Az atomenergia, a szén-dioxid kvóták és a korszerű energetikai minősítések is az áremelkedés irányába hatnak - mondta elMagyarországon hiányzik az a fajta együttműködés a szereplők között, ami Nyugat-Európában megvan az üzemeltetők és a tulajdonosok között. Nálunk a piaci szerkezet miatt a tulajdonosok az "early exit" mellett érdekeltek, vagyis, hogy minél hamarabb a pénzükhöz jussanak. Amíg ez a helyzet, addig nehéz együttműködésben gondolkodni - hívta fel a figyelmet, aki hozzátette, hogy egy régi, akár 20 éves épületet is ki lehet adni megfelelő felújítás után, feltéve, hogy a felújításhoz megvan a tulajdonosi akarat. Nem feltétlenül kell ahhoz minősítés, hogy egy épületet újra lehessen pozicionálni a piacon.A fejlesztők viszont sokszor azért haladnak a gyors exit felé, mert a bankok és a finanszírozók efelé nyomják őket. Fontos lenne, hogy az egyes szereplők megértsék egymás motivációját. Ha egy épületnek nincs megfelelő funkciója és stratégiája, azt nagyon nehéz jól üzemeltetni - mondta el. A szakértő hozzátette, hogy a retail és az office esetében a technológiák ma a munkaerőhiány kezelésére szolgálnak, egy vidéki bevásárlóközpontban gyakran az a legfőbb kérdés, hogy egyáltalán meglesz-e a nyitáshoz szükséges személyzet. Az új technológiákhoz viszont kell a szakképzett munkaerő, ami Magyarországon még sok esetben hiányzik, ezért ehhez a szakképzésnek is alkalmazkodnia kell. Az árak emelkedése várhatóan szelektálni fogja a piacot. Az nem kérdés, hogy Hollandiában sokkal digitálisabbak a megoldások, de egy magyar KKV anyagilag nem engedheti meg magának ezeket a megoldásokat. Bár a proptech sok mindenben segít, önmagában nem adhat megoldást a munkaerőhiányra, és a más kultúrákból érkező vendégmunkásokat sem lesz könnyű befogadni, amit a politikai folyamatok sem segítenek.A proptech megoldásai alapvetően a tulajdonosoktól jönnek, de az üzemeltetők oldalán is fontos felhívni a figyelmet a megújulásra. A munkaerőhiány nálunk is az egyik legfontosabb kérdés. Az energiaárak emelkedése azért is fontos, mert az üzemeltetési költségek legalább 50 százalékát jelentik. Az új megoldások kapcsán fontos lenne a szabályozás, akár az állam oldaláról, aki azt mondja, hogy ezeket a megoldásokat be kell vezetni. Bár az árak valóban emelkednek, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a műszaki tartalom is sokkal magasabb, mint a válság alatt volt - mondta elMit várunk el egyáltalán a digitalizációtól? - tette fel a kérdést. Ki lesz ennek a haszonélvezője? Attól, hogy valami digitális, még nem biztos, hogy fenntartható és fordítva. A fejlesztőknek ebbe bele kell állniuk, mert ebben nem feltétlenül az üzemeltető érdekelt. A technológia fejlődésével várhatóan megindul egyfajta vándorlás a szakmák között. Bár a technikusból nem lesz robot, de ahhoz, hogy a jövőben is megtalálja a helyét, elengedhetetlen a megfelelő képzés - mondta el a szakértő.