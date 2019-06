Mégsem lesznek felhőkarcolók az Árpád hídnál?

A varsói központtal működő GTC éppen egy éve jelentette be, hogy jogerős építési engedélyt kapott a The Thist névre keresztelt irodaházára. Az érdekes csavart épületet az ORFK hatalmas tömbje előtti, korábban parkolónak használt területre álmodták meg. Összesen 38009 négyzetméternyi kiadható irodaterületet terveznek 23 emeleten, maga az épület 90 méter magas lenne.

forrás: GTC

Azért használtunk feltételes módot, mert a területen jelenleg semmilyen munkának nincs nyoma. Feltehetőleg jogvita késlelteti a kivitelezést. Piaci források szerint a szomszédos Államkincstár és a Belügyminisztérium is kifogást emelt, jogi eljárás is indult, de hivatalosan nem nyilatkoztak arról, hogy miért kívánják módosíttatni a terveket.

forrás: Portfolio

Az ilyen toronyházak esetében nem ritka, hogy a jogvita eredményeként az eredetileg tervezettnél végül jó pár emelettel kevesebbet építtethet a beruházó. Annak idején az átellenben már épülő Agora irodaparknál is szó volt 90 méteres toronyházról, ezt információink szerint még nem vetették el, ám a most készülő tömbök nem esnek ebbe a kategóriába.A kerületi önkormányzat építési hatósága az elmúlt években igen határozottan azon az állásponton volt és most is azon van, hogy az ilyen méretű kereskedelmi ingatlanoknál biztosítani kell a földszinti átjárhatóságot, azt, hogy a lakosság szabadon megközelíthesse az épületet és környezetében tágas tereket alakítsanak ki sok zöld felülettel. A The Twist korábban közölt látványterveiből az látszik, hogy erre nagyon odafigyeltek.Az ezzel szomszédos telekre álmodott másik toronyház ügye is erősen elhúzódik. A Metropolitan City nevű projekt szintén külföldi cég jegyzi, de egyelőre semmilyen hivatalos közlés nincs az építési engedélyről és magáról a tervről sem. Ha megépül, akkor vélhetően legalább annyira különleges lesz, mint a GTC projektje és erősíti az Árpád híd közvetlen közelének irodai koncentrációját.

Ilyen lesz a MOL-székház, forrás: MOL

Budapest magasházairól évek óta heves szakmai vita folyik. Legutóbb a MOL-székház kapcsán lángolt fel ez a vita, végül az olajcég megkapta az engedélyt, hogy a Kopaszi gátnál 120 méter magas felhőkarcolót építsen, az alapkövet 2018 október elején tették le.