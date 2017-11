Nyolcmilliárdos hitel felvételéről döntött a BIF

Sajgál Gábor vezérigazgató Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. Sajgál Gábor a Budapesti Ingatlan Nyrt.-nél ingatlanhasznosítási üzletág-igazgatóként kezdett dolgozni 2011-ben, a Társaság vezérigazgatója 2016. decembere óta. Tanulmányait az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Épületgépész... Tovább »

A BIF célja, hogy Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) folytassa tevékenységét, amihez az első lépéseket már meg is tette a cég. A 2017. november 24-én létrejött hitelszerződés is ezt a folyamatot erősíti.A társaság piaci kapitalizációja néhány héttel ezelőtt 32 milliárd forint volt, azóta viszont a befektetői érdeklődésnek köszönhetően a cég részvényeinek árfolyama 3 hét alatt mintegy 50 százalékot emelkedett. Ehhez képest eddig 2,4 milliárd forint volt a teljes hitelállomány, amivel az egyik legkevésbé eladósodott ingatlanpiaci cégnek számított."A BIF-nek nagyon komoly fejlesztési tapasztalata van, éppen ezért a hozamtermelő ingatlanjaink mellett a SZIT törvénnyel összhangban - a SZIT-ek fejlesztési tevékenységet csak saját célra végezhetnek - ezt a vonalat is szeretnénk tovább vinni. A III. kerületi Harsánylejtő kertvárosban a kitűnő értékesítési adatok ellenére számos fejlesztési területünk maradt, ahol további társasházak, irodaházak és szolgáltató épületek építésének előkészítése zajlik. Az Andrássy úton és a Nyugati tér környékén vannak most is jövedelemtermelő, de további fejlesztési célra vásárolt épületeink, amiknek az előkészítése a következő évben fog megtörténni. A Bajcsy-Zsilinszky úton egy 24 ezer négyzetméteres irodaház felépítését tervezzük, az Andrássy úton pedig a jelenlegi 1500 négyzetméteres terület megduplázásával fogjuk kiaknázni az ingatlanban rejlő lehetőségeket. Tovább folytatja a cég az ingatlan akvizíció tevékenységét is, számos átvilágítás alatt álló épület közül legfrissebbként, de reményeink szerint nem az utolsó idei projektünkként a múlt héten írtunk alá adásvételi szerződést a Vigadó téri, korábbiakban a K&H bank központjaként működő 15 000 négyzetméteres irodaépület megvásárlására." - mondta el a Portfolio által készített interjúban A SZIT-ekről részletesebben is megszólaltak a szakértők a múlt héten megrendezett Property Investment Forum 2017 konferencián: