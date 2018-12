Szinte bármire lecsapnak a legelszántabb ingatlanbefektetők

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Némi csalódottságot lehet kihallani a nagy tanácsadók nyár derekán publikált elemzéseiből. Azon keseregtek, hogy az első félév visszaesését látva idén várhatóan kisebb lesz az intézményi és magánbefektetők által elköltött összeg a kereskedelmi ingatlanpiacon. Persze gyorsan hozzátették, hogy sok még a lezáratlan tranzakció, és jó esély van ezek idei befejezésére, de erre nincsen teljes garancia, az alkudozás átnyúlhat jövőre, így a befektetési hőmérő higanyszála nem fog olyan magasra szökni, mint tavaly. Szeptember végén aztán kissé egymilliárd euró fölé kúszott az összeg, és még mindig több jelentős ügylet is "benne volt a csőben", úgyhogy az év végére akár a tavalyi szintet is hozhatja a piac, de ez csak jövő januárban derül ki.Amit biztosan tudunk, hogy az első hat hónapban mintegy 320 millió euró értékű ingatlanbefektetési tranzakciót zártak le, ami az egy évvel korábban mérthez képest jelentős, 60 százalékos visszaesést mutat. A legnagyobb megállapodások között volt a biatorbágyi Premier Outlets Center értékesítése, valamint a TriGranit közép-európai portfóliójának eladása . Az utóbbi ügylet során a régióban aktív Revetas és a Goldman Sachs Asset Management több mint 173 ezer négyzetméternyi, minőségi ingatlan tulajdonjogát szerezte meg a TPG Real Estate-től.A kiskereskedelmi piac vonzerejére további jó példa, hogy a dél-afrikai NEPI Rockcastle megvette a Mammut bevásárlóközpontot. Az 56,5 ezer négyzetméter bérterületű budai ingatlanért 254 millió eurót fizetett, hitelt nem vett fel ehhez. Éppen egy évvel ezelőtt a 66 ezer négyzetméteres Arena Mallért 275 millió eurót adott a cég. A vásárlással a NEPI a legnagyobb plázatulajdonossá lépett elő Budapesten. Aktív szereplővé vált a korábban főleg fejlesztőként ismert WING, a magyar nagyvállalat egy plázát, egy üzletközpontot és egy barkácsáruházat vásárolt egy tranzakcióba sűrítve. Két másik portfólió is gazdát cserélt: 18 SPAR és 13 Penny Market tulajdonjoga változott, utóbbit az Appennin Holding szerezte meg.Irodafronton új gazdára talált az Infopark D épülete , az Üllői 48, a Central Udvar , a B52, a Bartók Udvar és az Alkotás Point irodaház , az elmúlt napokban pedig a frissen átadott Ecodome irodaház is gazdát cserélt.Az ipari ingatlanoknál a Prologis két jelentősebb tranzakciót bonyolított le. Az egyik során egy meg nem nevezett ázsiai vevőnek adott el egy nagyobb portfóliót, melyben egy földterület, valamint magyarországi, lengyelországi, franciaországi és amerikai ipari ingatlanok voltak. Azt nem közölték, hogy Magyarországon melyik ingatlan cserélt ily módon gazdát. Az eladott állomány mérete megegyezik a teljes magyar logisztikai állomány 75 százalékával. A másik tranzakció során egy magyar logisztikai szolgáltatónak értékesítették a Prologis Park Hegyeshalom raktárközpontot, de nem adtak részletes tájékoztatást. A korábbi német és osztrák felvásárlók után egy szlovák is belépett az ipari ingatlanok piacára, miután két raktárat megvett Dunakeszin. Itt sem közöltek pénzügyi részleteket.A befektetési piac teljes palettáját nézve azt mondhatjuk, hogy a hazai befektetők tovább növelték jelenlétüket, és minőségi épületeket vásároltak meg. Ezzel kicsit több, mint 50 százalék fölé tornászták részarányukat a befektetési tortán belül. Üzenetértékű ugyanakkor, hogy az egyik nagy német nyíltvégű alap visszatért a magyar piacra (a Premier Outlets Center lett az övék), a társaság a válság óta halogatta az itteni pénzköltést, és 10 év alatt egyetlen tranzakciót sem ütött nyélbe.A hozamok mérséklődése 2018 első felében lényegében teljesen lefékeződött, egyedül a prémium kiskereskedelmi szektorban folytatódott a hozamesés. Az irodai ingatlanokra 6-6,25 százalék, az ipari/ logisztikai létesítményekre 7,5-7,7 százalék körüli megtérülés jellemző. Az üzlethelyiségek piacán az átlagos hozamszint kissé 6 százalék alá csökkent.