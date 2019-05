Tényleg így lehet motiválni a dolgozókat? - Elmondták a guruk, mit láttak eddig

elmondta, hogy az új trendek megjelenése mellett még mindig az az egyik legfontosabb szempont, hogy a fejlesztő a helyszínt jól válassza meg, nem mindegy ugyanis, hogy hogyan tudják megközelíteni a dolgozók az irodaházat.az igények előzetes felmérésére helyezné a hangsúlyt, példaként elmondta, hogy nemrégiben egy 20 fős vállalatnak segítettek abban, hogy egy 'A' kategóriás házba költözzön át a korábbi 'B' kategóriából, mert belátták, hogy a munkavállalóknak jobb környezetet kell biztosítani."Ha havonta 10 ezer forinttal növelnék a dolgozók bérét, az nekik bruttó 18 ezer forintot jelentene havonta, ez 5 évre 20 dolgozónak az közel 22 millió forintos kiadás. A mostani fejlesztés és az új 250 négyzetméteres irodatérben nettó 12 millióba került. Jóval kisebb a költség, viszont motiválja a dolgozókat." - tette hozzá a szakértő.

Concierge, rendezvények, csapatépítés

FM & Office Konferencia (galéria, 15 kép)

a beszélgetés során elmondta, hogy náluk 22 éve létezik a concierge szolgáltatás, csak korábban nem így nevezték, de a lényegi részében nem különbözik, a munkavállalók a recepciósokat kérhetik meg, ha valamire szükségük van, vagy valamit el kell intézni helyettük. A recepciós kifejezést nem is szokták már használni, mert az nem fejezi ki kellőképp, hogy az a munkatárs egy egész közösség összefogásáért felel.A közösséget pedig általában sport, szabadidős események szervezésével igyekeznek összekovácsolni.elmondta, hogy egy ilyen esemény megszervezésénél is az az első szempont, hogy ne csak kipipálva legyen ennek a megszervezése, hanem a cég részéről legyen törekvés arra, hogy begyűjtse előzetesen a munkavállalók igényeit a csapatépítésre.hogy az elmúlt években mintegy 100 esemény rendezésén vannak túl, az, hogy ezek milyen jellegűek, azt a szervezettől, a közösségtől függ. Amikor van egy külön ember az ilyen események megszervezésére, aki fizikailag is ott van a cégnél, akkor sokkal egyszerűbb a bérlők igényeinek megfelelő rendezvényt lebonyolítani. Van, ahol az a közös esemény, hogy kollégák együtt indulnak az Ultrabalatonon, más irodában inkább a szakmai rendezvényeket igénylik.