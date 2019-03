Toborzókat szerveznének a külföldön dolgozó szakmunkások hazacsábítására

Részletekért kattints a képre!

Save the date! A május 8-án megrendezésre kerülő Portfolio Építőipar 2019 konferencián átfogóan tekintünk a szektort érintő legfontosabb kérdésekre és célzottan járjuk körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket. A legfontosabb szakmai szereplők, kivitelezők, tervezők, döntéshozók, érdekvédők, szabályozók, finanszírozók, fejlesztők, jogászok vitatják meg, az FM & Office konferenciával párhuzamosan, a szektor jelenét és jövőjét. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ma már egyértelműen látszik, hogy nem mennek többen külföldre dolgozni, mint amennyien visszatérnek. Mi azt szeretnénk elérni, hogy egyre többen döntsenek a hazajövetel mellett - mondta el a Magyar Nemzetnek Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) új kezdeményezéséről, a Hazatérési börzéről. A szövetség olyan külföldi - elsősorban ausztriai és németországi - rendezvényeket tervez a közeljövőben, ahol hazai munkaadók mutathatják be, milyen körülményeket, bérezési feltételeket és egyéb juttatásokat tudnak biztosítani azoknak a szakembereknek, akik szívesen visszatérnének dolgozni Magyarországra.A szakszövetség elnöke megjegyezte, Németországban egy jó építőipari szakmunkás jelenleg 1500-1600 eurót kap kézhez egy hónapban, az ennél nagyobb nettó fizetések már kirívónak számítanak. Koji László rámutatott: ha ennek az átszámítva 450-500 ezer forintnak nagyjából a kétharmadát, vagyis legalább 300 ezer forintot megkapna egy-egy szakmunkás idehaza, és emellett más juttatásokban, kedvezményekben is részesülne, az már jó kiindulópont. Kint ugyanis a lakhatás költségei és más kiadások is sokkal többet visznek el a keresetekből, mint Magyarországon, és ha a megtakarítási lehetőségeket, valamint a család közelségét is figyelembe vesszük, mindez már sokaknak lehet csábító ajánlat.