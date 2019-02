Új irodába költözött az ingatlanfejlesztő (képek)

Tavasszal a Portfolio szervezésében kerül megrendezésre az FM & Office 2019 konferencia, ahol a legfontosabb üzemeltetők, fejlesztők és ügynökségek szakértői vitatják meg a piac várható alakulásával kapcsolatos főbb kérdéseket. További részletek hamarosan.

Atenor új irodája (galéria, 5 kép)

"Cégünk fontos növekedésen és fejlődésen megy keresztül, amely a folyamatban lévő két mega projektünk volumenén és minőségén is tükröződik, így egyértelműen indokolttá vált, hogy egy nagyobb, reprezentatívabb helyszínen folytassuk tovább tevékenységünket." - mondta elA cég a Váci Greens irodakomplexum negyedik, 15 647 négyzetméteres "D" épületét 2018 március elején adta át, és a következő években elkészülhet a projekt záró, "E" és "F" ütemeinek fejlesztése is. A Váci Greens irodakomplexum összesen 130 ezer négyzetméternyi irodaterületet foglal majd magába hat épületben, amelyekben összesen 6000 embert foglalkoztathatnak.A fejlesztő azt is bejelentette, hogy legújabb projektje, a VIII. kerületi Hungária körúton elhelyezkedő Aréna Business Campus első épületében - az átadás előtt egy évvel - két szerződést írtak alá. A 72 ezer négyzetméteres beruházás első, 20 ezer négyzetméteres irodaháza 2020 elejére készülhet el.