Új lehetőség előtt a kkv-szektor az ingatlanpiacon

A saját használatú ingatlan megvásárlására készülő cégek mostantól a több évtizedes ingatlanszakmai tapasztalattal és kiterjedt ingatlan portfólióval rendelkező Indotek Csoport közreműködésével válthatnak eggyel magasabb minőségű irodai vagy ipari-logisztikai ingatlanra. Az új lehetőségről Kovács Andrással, a cégcsoport ingatlan értékesítési - és dr. Hegedüs Gábor portfólió menedzsment igazgatókkal beszélgettünk.A hazai kkv-szektor azon része, amelyik erősen áll a lábán és képes kihasználni a mostani konjunktúrát, egyre határozottabban igyekszik optimalizálni ingatlanhasználatát. Ebbe ma már az is beletartozik, hogy él a különféle kedvező finanszírozási lehetőségekkel és a bérelt ingatlana helyett, preferálva a tulajdonjogot, inkább vásárol. A piaci alapú hitelek mellett egyre többen választják az MNB által bevezetett Növekedési Hitelprogramban (NHP) elérhető megoldásokat.Az Indotek Csoport két vezetője arról számolt be, hogy új, ingyenes szolgáltatásukkal a náluk vásárlási szándékú cégeket adott esetben segítik az NHP keretében lezajló tranzakció gyorsabb lebonyolításában. "Mi nem klasszikus hitelközvetítést végzünk, hanem egyfajta előszűrést azoknál, akik a mi ingatlanaink közül szeretnének vásárolni. Fontos leszögezni tehát, hogy nem csak az NHP-t népszerűsítjük ingatlanjainkkal, hanem ingatlant kínálunk, mely mellé párhuzamosan tájékoztatni tudjuk partnereinket erről a kedvező hitellehetőségről." - mondták a vezetők.A szakemberek úgy fogalmaztak, hogy cégük egyúttal akár mediál is a bankok és a vállalkozások között, így jelentősen rövidülhet a tranzakciók átfutási ideje. Tapasztalatuk szerint, ha egy kisvállalkozás képviselője komolyabb banki track record nélkül keres finanszírozást, akkor sokkal hosszabb átfutással számolhat, hiszen a bank is törekszik a kockázatai minimalizálására, s ezért különösen alapos a nem ismert ügyféllel kapcsolatban. "Hosszú ideje kiváló az üzleti kapcsolatunk szinte az összes Magyarországon működő bankkal, így bízunk benne, hogy elfogadják a mi ajánlásunkat az adott vállalkozás ingatlanvásárlásával összefüggésben. Megítélésünk szerint mindhárom szereplő nyer ezen az együttműködésen, hisz: mi értékesítünk egy-egy ingatlant, a vevő gyorsabban/egyszerűbben juthat finanszírozáshoz, míg a bankok ügyfeleket szereznek és hitelt tudnak kihelyezni" - érvelt dr. Hegedüs Gábor portfolió menedzsment igazgató.Az ingatlankeresést végző kkv-k előbb-utóbb, de inkább előbb, rátalálnak az Indotek Csoport által kínált eladó ingatlanokra , hiszen ez a csoport évek óta ismert piacvezetője a mikro-, kis-, és közepes vállalkozások által leginkább keresett B és C kategóriás irodák, kereskedelmi, ipari és logisztikai ingatlanok piacának. A cégcsoport online piactéren és más kommunikációs csatornákon is eljuttatja üzeneteit fő célcsoportjához. Portfóliójában jelenleg több százezer négyzetméternyi kkv-k számára megfelelő ingatlan található, országszerte nagyon kiterjedt elhelyezkedésben. Az ingatlanok mérete rendkívül változatos, a kis helyigényű vállalkozásokat is képesek kiszolgálni, de az is megoldható, hogy egy gyártó cég ne csak csarnokot, raktárt vásároljon, hanem olyan ingatlant, amiben egyúttal az irodáját is elhelyezheti, s ily módon az cégközpontként üzemelhet.Az NHP-hitelt azonban nem lehet korlátozás mentesen bármely ingatlan megvásárlásához igénybe venni. Az MNB előírásai szerint például a szálláshelyek szűkítetten, bizonyos korlátozásokkal finanszírozhatók, míg befektetésként a bérbeadási célú ingatlanok megvásárlása teljesen kizárt a konstrukcióban. Lehet ugyanakkor olyan eset is, amikor egyetlen cég bérel egy ingatlant, például egy irodaházat, s szeretné megvásárolni azt, ekkor hozzáférhet ehhez a hitelhez.Tapasztalatok szerint jellemzően a gyártó tevékenységet végző kisvállalkozások ismerik fel, hogy érdemes az Indotek Cégcsoport által kínált ingatlanok közül válogatni az NHP-adta lehetőséget felhasználva, melyet alátámaszt, hogy már az első hetekben nagy volt az érdeklődés mely azóta is töretlen."A teljesség igénye nélkül:élelmiszergyártók, asztalos cégek, más kis üzemek döntik el, hogy belevágnak. Van például egy sörüzem-ügyfelünk, amelyik nem csupán a jelenlegi telephelyét vásárolta meg, hanem még fejleszteni is tudott ott köszönhetően az MNB hitel adta lehetőségeknek. Tárgyalunk ezek mellett pl. egy sportegyesülettel is, az szintén meg kívánja vásárolni a jelenlegi bérleményét. Azért előnyös partnereinknek az új finanszírozással hozzájutni az ingatlanunkhoz, mert gyakorlatilag annyit fizetnek hiteltörlesztőként, mint amennyit bérleti díjként fizetnének és a futamidőt követően tulajdonosai lesznek az ingatlannak, ami korszerűbb, tágasabb és akár jobb elhelyezkedésű is, mint amiben jelenleg működnek (közel azonos költségek mellett). Van olyan ügyfél is, aki - akár 40-60 négyzetméteres - irodai ingatlanát veszi meg a bérleti viszony folytatása helyett, de többségben vannak az ipari ingatlant vásárlók" - mondta el Kovács András, értékesítési igazgató.Az Indotek képviselői régóta szoros kapcsolatban állnak a kkv-szektorral, integráns részei annak, így napi szinten nyomon kísérik a kisvállalkozások alkalmazkodását a mindenkori gazdasági körülményekhez, beleértve az ingatlanhasználatban bekövetkezett változásokat is. Ezek alapján úgy látják, hogy a sikeres kkv-k ma már hosszabb időre terveznek, érzékelik a gazdaság stabilitását és ehhez igazítják ingatlanos szerződéseiket is, mernek hosszabb időre elköteleződni. Az NHP-hitel sem rövid futamidejű: legalább 3, legfeljebb 10 év lehet. Mint mondták: "Ezek a vállalkozások nem tőkelekötésként élik meg a vásárlást, hanem lehetőségként arra, hogy a kiszámítható feltételek, a fixen alacsony kamat miatt felszabaduló forrásukat fejlesztésre, bővítésre fordíthassák."A cégcsoport már hosszabb ideje folytatja azt a gyakorlatot, miszerint olyan ingatlanokat is vásárol, amelyek a későbbiekben rugalmasabban alakíthatók az igényekhez. Több ipari ingatlant is ipari társasházzá alakított, vagyis albetétesítette az egységeket, így lehetővé vált, hogy akár egy kisebb részegységet a bérlet helyett akár meg is vásárolhasson az erre nyitott vállalkozás. A növekvő minőségi elvárásokra válaszul a bérleti konstrukcióban működő ingatlanainak a felújítását is folyamatosan végzi, ez által ezek az ingatlanok vonzóbbak lehetnek a későbbi értékesítéskor.