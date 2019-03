Végre! Magyarok százezrei kaphatnak reggeli finomságot, ha bemennek dolgozni

Mitől lesz igazán élhető egy irodaház? Attól, hogy már a tervezéskor figyelnek a dolgozókra. Tudj meg mindent arról, hogy hol és milyen módszerekkel érik el ezt a mai irodapiacon! ÁTTEKINTÉS

"Jó reggelt, Péter! Megjött a kedvenc süteménye a büfébe." - így köszönti majd egy búgó női géphang az irodaházba belépő fiatal informatikust a lobbyban. Egyszer majd. De talán nem is olyan soká. A kedves női hang mögötti rendszer nyilván a srác zsebében lapuló mobilt érzékelve azonosította a belépőt és korábbi kommentjei alapján ajánlotta neki a csokis croissant. Ezek a kommentek ugyanis az irodaház szabad felhasználású belső honlapján jelentek meg és persze a Nagy Testvér bőszen eltárolta az adatokat.E sajátos víziónak olyan része is van, amit már itthon is megtapasztalhatnak a legújabban felhúzott budapesti irodaházakban dolgozók. Az üzemeltetők és a bérbeadók masszívan versenyeznek a bérlőkért, s ez egymás után szüli a jobbnál jobb megoldásokat. Persze, ez nem csupán a bérlők megtartását szolgálja, hanem azt is, hogy olcsóbb legyen az üzemeltetés végszámlája a sok és folyamatos optimalizáció nyomán.Nem régiben a CPI Hungary ingatlanfejlesztő igyekezett elvarázsolni a szakmai vendégeit, amikor bemutatta egyik új irodaházát. A hangzatos "tudatos épület" néven emlegetett komplexumot úgy tervezték, hogy az ne csak elviekben és papíron feleljen meg a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak, hanem rövid időn belül reagáljon a környezet és az időjárás okozta változásokra, és az ezekből fakadó energia megtakarítási lehetőségekre.Fordítsuk le ezt: az épület egy online felületen állandó visszajelzést ad a felhasznált és megtakarított energiáról. A bérlők is bármikor megnézhetik mikor, mennyi energiát fogyasztottak. Az épület és a bérlők közötti szimbiózis javítását szolgálhatja az az ötlet is, hogy - kikapcsolódásként - a bérlők egy áramot termelő, könnyen tekerhető fitnesz géppel csökkenthetik villanyszámlájukat vagy feltölthetik mobiljukat.A cég egyik mérnöke megkockáztatta: az épületeik öntanulásra is képesek lesznek, nyilván a kifejlesztett szoftverek által összegyűjtött működési adatok segítségével. Ezt a tanulási képességet persze azzal is ösztönzik, hogy folyamatosan felhívják a bérlők és látogatók figyelmét arra, hogy nemcsak kötelességünk gondoskodni a környezetünkről, de anyagilag meg is éri.Családi házak felújításánál sok tervező igyekszik rábeszélni a tulajdonost a hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerre, jó sokba is kerül. Az irodaházaknál előrébb tartanak, a legújabb tornyokban alkalmazott hőszivattyús és légtechnikai rendszer (VRV) tűpontosan jelzi azt, hogy milyen módosítások szükségesek, ha a szokottnál erősebb szél döngeti az épületet, netán a tűznél is forróbbnak érzi a napsütést vagy hogy sokkal több vendég érkezett a céges partira, s az általuk kibocsátott hő megdobta a belső hőterhelést.A VRV önmagában egy megújuló energiaforrás is. Ennek energiáját napelemekkel megtámogatva például a kerékpáros öltöző zuhanyzójában használhatják újra. Az épület környezetéből származó talajvizeket már elég sok helyen becsatornázzák és locsolásra használják.Minden helyiség hőmérséklete az épületfelügyeletből is vezérelhető, minden önálló egység energia fogyasztása regisztrálható, elemezhető és nyomon követhető úgy, hogy mérőket helyeznek el a villamos-, gáz- és hőenergia, illetve a vízellátás rendszerében. Követhető az épületben a megújuló, visszanyert energiák mennyisége és ennek az optimalizált felhasználása.Az már szinte természetes, hogy a világítást összehangolják az irodában tényleges jelen lévők számával, mozgásával és természetesen a napsütéssel. A külső árnyékoló lamellák épp ezek hatására forognak vagy süllyednek. Az éppen nem használt területekre vonatkozóan pedig csökkentett üzemmódra vált a rendszer. Így különböző tarifák (éjszakai, hétvégi, reggeli, napközbeni, stb.) ütemezett vagy dinamikus alkalmazását lehet elősegíteni. Bármilyen módosítás történik, azonnal SMS-t vagy emailt lehet küldeni.A CPI-nél a rendszert QR-kóddal is fel lehet vértezni, ezzel a gépek, események, helyszínek is felcímkézhetőek és mobilról is könnyen elérhetők, persze csak annak, aki előzőleg jogosultságot kapott ehhez. Csak egyetlen példa: autóval jön egy vendég egy időpontra, s előtte az irodaház online felületén befoglalhatjuk neki a beállót. A megadott rendszám alapján SMS-ben lehet értesíteni a vendéget, hogy melyik behajtónál lépjen be és pontosan melyik helyre álljon. Ennek akkor van jelentősége, ha a háznál több behajtó is van és az egyiket a foglalás időpontjához képest később, váratlanul lezárják. Szintén ez a QR-kód segít abban, hogy aktualizálják az irodaház megközelítését szolgáló tömegközlekedési információkat, például, legközelebbi járatok indulását állandó frissítéssel.

A bérlőket szolgáló műszaki újdonságok tehát nem öncélúak és bebizonyosodott, hogy hosszú távon tényleg mindkét félnek hasznosak. A bérlőket azonban az elhelyezés kényelmén és hatékonyságán kívül a bérleményekkel kapcsolatos szerződéses feltételek is sokkal jobban érdeklik, mint korábban. Egész pontosabban jóval nagyobb igény mutatkozik arra, hogy mind a futamidő, mind a használat vagy bővülés terén rugalmasabb feltételeket érjenek el.A Robertson ezzel összefüggésben trendfordulót jelzett. A tanácsadó cég szerint a gazdasági helyzet gyökeres javulása, illetve az irodakialakítási költségek durva emelkedése miatt a bérbeadók ismét a hosszabb távú, legalább ötéves szerződésekre mennek rá és ezt egyre nagyobb arányban tudják elfogadtatni a bérlőkkel. (az elmúlt 8-10 évben a hároméves időtartam volt túlsúlyban). Mivel az ingatlanok értékét többek között a bérleti szerződések időtartama határozza meg, ezért a tulajdonosok továbbra is a hosszútávú szerződéseket erőltetik, hiszen ez kulcstényező lehet számukra a további fejlesztések szempontjából.Az előző években nehezebben reagáltak a bérlők saját gazdasági lehetőségeik változásaira, vagyis a válság alatt csak "büntetéssel" tudtak visszaadni területet, később, a javuló környezet miatti bővülési igényeiket viszont éppen a rövid lejárat miatt nem tudták maradéktalanul kielégíteni. "A bérlő szemszögéből egy megfelelően kiválasztott irodahelyszín nagyban hozzájárul a munkaerő megtartásához, ezenkívül az ügyfelek is alapvetően kedvelik az állandóságot, amit a vállalatok életében egy stabil, látványosan kialakított székhely jól szemléltet. A bérlők számára mindenképp tanulságos, hogy a bérleti időtartam helyett inkább egyéb rugalmasságot építsenek be a szerződéseikbe." - mondta a tanácsadó szakértője.Sok millió forintot hozhatnak a konyhára az üvegekkel kapcsolatos legújabb fejlesztések. Márpedig az irodaházaknál és a középületeknél is elég sok az ilyen felület. Az egyik ilyen megoldás az úgynevezett fűtő üvegezés, amit komplett fűtésre, páramentesítésre és tetőn a hó leolvasztására is használhatnak. Nincs hidegérzet az ablak közelében, nincs légmozgás, így fűtésből eredő szállópor sem.

A fűtési funkció könnyen integrálható épület-automatikai rendszerhez. Egy másik passzív napvédelmet kínál. Átengedi a fény 35-50 %-át, miközben a nap melegítő energiájának csak 10-12%-a jut be a belső térbe nyáron is. Nincs szükség külső árnyékoló-rendszerekre, azok karbantartására vagy elektromos működtetéshez áramfelhasználásra. A hűtési költségek is csökkennek.A harmadik az úgynevezett aktív üvegezés. Tárgyalókba, szállodákba, egészségügyi intézményekbe ajánlják. Kikapcsolt állapotban tejüveg hatását kelti, melyen a természetes fény áthatol, de a kíváncsiskodó tekintetek nem. Bekapcsolva LED fények teszik átlátszóvá az üvegezést, mintha normál üveg lenne.