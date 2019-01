Zsiday: 2020-tól megállhat a lakásárak emelkedése

Borbély Gábor MRICS kutatási igazgató CBRE Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nél, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2011-ben előléptették... Tovább »

Madár István vezető elemző Portfolio Madár István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesztője. 2006-tól... Tovább »

A demográfia vissza fog csapódni, a belső migráció komoly hatással lesz az ingatlanpiacra, így rövid távon nem lehet mást csinálni, mint tövig nyomni a gázt. Az erős kínálat a következő két évben továbbra is fenntarthatja az ingatlanbefektetési piac erős teljesítményét. Noha a politikai kockázat jelen van, ezt nem lehet beárazni és nem is lehet vele mit kezdeni a stratégiák során. Komoly kockázat lenne viszont az ingatlanpiacnak, ha az eurót elengednék. Emellett a kialakulóban lévő lakhatási válság is jelentős kockázatot jelent - hívta fel a figyelmetAz úgynevezett ideiglenes motorok nem tűnnek el. Jövőre nem hoz lassulást, sőt még gyorsulást is hozhat az uniós források felhasználása. A belső kereslet és az olcsó finanszírozás egy-két évig még pörgetni fogja az építőipart és az ingatlanpiacot, 2020-tól viszont jöhet egy komoly lassulás. A hosszú ideje tartó laza monetáris politika miatt, ha jön majd egy lassulás, a jegybank nem fog tudni érdemben intézkedni. Mivel a kamat lejjebb már nem mehet, ezért az árfolyam elengedésével hathat majd a gazdaságra, viszont a magyar gazdaság nem engedhet meg magának egy brutális árfolyamgyengítést - mondta elA szakértő szerint szó sincs arról, hogy a bérnövekedés megálljon. Ha viszont a bérek gyorsabban nőnek a termelékenységnél, akkor egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a cégek csődbe mennek.

Tardos Gergely igazgató OTP Bank, Elemzési Központ Tardos Gergely 2000-ben végzett a Budapesti Közgazdasági egyetem pénzügy szakán. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági, majd pénzpolitikai főosztályán dolgozott. Szakterülete a vállalati szféra, a nemzetgazdaság... Tovább »

lesz-e infláció

az EU mikor unja meg Magyarországot

Kína lassulása mikor okoz bajt

A kereskedelmi ingatlanpiac nem túlfűtött, a lakáspiac viszont már más kérdés. A devizahitel-állomány megindult, ami egy olyan kockázat, amivel most nem foglalkozik senki, de ha nyomás alá kerül a szektor a következő recesszióban, az problémát jelenhet - tette hozzáA magyar gazdaságnak nincs ekkora növekedési potenciálja, 1-2 százalék a reális szint. A 4-5 százalékos növekedés a beáramló EU-forrásoknak köszönhető, ha ez leáll, akkor a növekedés el fog tűnni. A lakossági fogyasztás még két-három évig erős lehet, de utána sem az lesz mint 2008-ban, hanem egy lassú kitetőzés várható. Az ingatlanpiacon az árak berobbantak, de a növekedés végén járunk, a 2020-as években az árak már nem fognak emelkedni. A ciklus vége akkor lesz, amikor megépítik a legmagasabb felhőkarcolót Budapesten - mondta el. Alapvetően három helyről lehet gond:Ezeket nehéz előre jelezni, de arra is van esély, hogy a piac elkezdje árazni Magyarország esetleges kilépését az EU-ból.