A kerület, ahol úgy kapkodják az új lakásokat, mintha ingyen lennének

Durva volt a kereslet a korábbi hónapokban

Az új lakóingatlanok száma továbbra is növekszik, a Budapesti Lakáspiaci Riportban nyárra már mintegy 21 300, legalább négylakásos társasházban épülő fővárosi új lakás fejlesztését rögzítették. A kedvezményes áfa miatti bizonytalanság is pozitív fordulatot vett, a 2023-ig kitolt értékesítési határidő a már építési engedéllyel rendelkező projektekre vonatkozóan vélhetően megóvta a vásárlókat a kapkodás miatti rossz minőségű lakások tömkelegétől. A még lakásvásárlás előtt állókat pedig kevésbé szorítja az idő, igaz ugyanakkor, hogy folyamatban lévő projektekben a lakások nagy része már elkelt. A több, mint 21 ezer épülő új lakásból kevesebb, mint 6700 szabad lakás volt idén nyár végén az adatbázisban.A folyamatban lévő projektek várható befejezési időpontját elnézve a fejlesztők 2018-ban 4400, 2019-ben pedig mintegy 12 000 lakás átadását ígérik azokban a projektekben, ahol jelenleg még található szabad lakás, de egyre többen már 2020-as befejezéssel számolnak. A 2020-as átadási idővel elkészülő lakások száma pedig még tovább nőhet, a kedvezményes áfa határidejének a kitolásával.A legfrissebb adatok a nyári helyzetről mutatnak képet - vagyis a határidő kitolása előtti piaci viszonyokról - amikor is közel 400 új társasházi lakás építését jelentették be a fővárosban, miközben 2018 nyarán összesen 2225 lakást adtak el a fejlesztők. Az őszi időszakban vélhetően csökken a vásárlók lelkesedése, az idő miatti nyomást viszont felválthatja a szabad lakások egyre szűkülő kínálata miatti sietség.A nyári időszakban értékesített több, mint 2225 lakásszám csupán 100 darabbal kevesebb, mint a 2017 őszi rekord, amikor a kínálat is bőségesebb volt. Ezen időszak alatt az összes eladott lakás mintegy 41 százaléka az angyalföldi projektben található, ami a legnagyobb arányt képviseli a város többi részéhez képest. Ezt követi 23 százalékkal Belső-Pest, 15 százalékkal Külső-Pest, majd 11 százalékkal a XI. kerület és 10 százalékkal Buda egyéb részei.

Még mindig nagyon sokan választják a XIII. kerületet

A XIII. kerület 41 százalékos értékesítési megoszlása még annak tudatában is kiemelkedő, hogy a budapesti kerületek közül itt épül a legtöbb új lakás. Ezeknek a száma 6690 az augusztusi adatok alapján, ami szinte megegyezik az összes, eddig még szabad épülő lakással egész Budapesten. Emellett, majdnem kétszer annyi lakást építenek itt, mint a XI. kerületben, ami a második legnépszerűbb kerület a fejlesztők körében, amennyiben a lakásszámot vesszük alapul.Fejlesztői oldalról, optimális választássá teszi ezt a kerületet az elképesztő mennyiségű vállalatot és munkahelyet biztosító Váci úti irodafolyosó, ami folyamatosan bővül új irodaházakkal. Nyáron adták át a GTC White House-t, a Promenade Gardens irodaházat, épül a Nordic Light harmadik épülete, az Advance Tower második üteme, a Balance Hall, az Árpád híd pesti hídfőjének a közvetlen közelében pedig az Agora épületei és a The Twist irodatorony is számos új munkahelyet ad a következő években a környék számára. Az új munkahelyek nem csak generálják, illetve igénylik a lakásállomány bővítését, de a számok alapján az új lakást vásárlók is szívesen választják ezt a kerületet.Az itt épülő 6690 lakásból, idén nyáron 1870 volt olyan, amit még nem értékesítettek, illetve foglaltak le, ami a teljes XIII. kerületi épülő állomány mintegy 28 százalékát teszi ki.

A kerületben az átlagárak is kedvezőbbek a fővárosi átlagnál. Utóbbi, az adatbázisban árral szerepelő projekteknél nagyságrendileg 760 ezer forint volt négyzetméterenként a nyári időszakban. Az átlagos fajlagos ártól természetesen felfelé akár több millióval is eltérhetnek például a belvárosi projektek. A XIII. kerületben a még szabad 28 százalékos épülő állományban az árral ellátott projektekben ez az érték 740 ezer forint volt a nyári időszakban, a terasz felével számított alapterület esetén, enélkül 810 ezer forint.