A kormány milliókat ad a családoknak, hogy megmentse a pusztuló településeket

Home office és távmunka, tényleg ez a jövő?

Előnyök és hátrányok

Évtizedek óta tartó tendencia az, hogy az emberek a kisebb falvakból a nagyobb városokba költöznek, aminek köszönhetően nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon nő a városban élő népesség aránya. A nagyobb városok közvetlen közelében ugyanakkor sok helyen kialakulhat egy olyan agglomeráció, melyben a várossal szoros kapcsolatban álló szomszédos községek vonzók lesznek a csendesebb környékre vágyó lakosok számára. A szuburbanizáció azonban csak addig terjed a térben, ameddig a lakosság hajlandó az ingázással járó terheket vállalni, ami általában a város határától számítva legfeljebb néhány tíz kilométeres körben érezhető. A kérdés az, hogy az ennél távolabb fekvő kistelepüléseken képes lesz-e segíteni a kiterjesztett CSOK, illetve vonzóbbá lehet-e valahogy tenni azokat a fiatalabb korosztályok számára.A kistelepülések fennmaradásának kulcsa a munkalehetőség. Sokszor ennek hiánya a legnagyobb gátja annak, hogy a nagyvárosoktól távolabbi községek vonzók legyenek a fiatalok számára, a technológiai fejlődésnek köszönhetően azonban egyre több olyan munkakör keletkezik, amely nem helyhez kötött, így elméletileg egy távoli községből is elvégezhető, amennyiben megfelelő internetkapcsolat áll rendelkezésre.Már most egyre több helyen találkozunk azzal a trenddel , hogy az irodákban a munkavállalóknak nincs saját asztaluk, ráadásul - mivel egyszerre úgysincs bent mindenki - a dolgozói létszámnál kevesebb munkaállomást tartanak fenn. Emellett van, ahol kötelező homeoffice napokat vezetnek be, egyenletesen elosztva a hét minden napjára, mindezzel irodaterületet és bérleti díjat spórolva a cég számára. Innen már csak egy lépés, hogy akinek a munkájához nem szükséges az állandó jelenlét, annak egy távolabbi településről is lehetővé tegyék a munkavégzést. Ehhez persze az kellene, hogy elég legyen maximum heti egyszer bemenni a munkahelyre, ezáltal az ingázási költség ötször nagyobb távolságról sem lenne magasabb, mintha valaki naponta járna be.A távmunka és a községek mellett szólhat, hogy egy átlagos kétszobás lakás Budapest belvárosában éppen annyiba kerül, mint egy kertes családi ház a pesti agglomerációban, a fővárostól távolodva - különösen keleti irányban - pedig látványosan lesznek egyre olcsóbbak az ingatlanok. Egy 50 négyzetméteres budapesti lakás árából például a Közép- és a Nyugat-Dunántúl kisebb városaiban is könnyen lehet egy 100-150 négyzetméteres felújított családi házat venni, míg az Észak-Alföld vagy Észak-Magyarország városaiban akár egy fővárosi garzon árából is kijön ugyanez. Ezen túl a kibővített CSOK is az 5000 főnél kisebb településeken építkezőket fogja támogatni, bár azt azért nem árt tudni, hogy egy 25 milliós új lakás a visszaállított lakásáfa miatt önmagában is legalább 5 millió forinttal drágulhat, aminek a megemelt CSOK összegében is meg kell majd jelennie.Tegyük fel, a munkavállalók egy részénél megvan a szándék arra, hogy akár egy a fővárostól távolabbi községből dolgozzon és ezt a munkáltató is lehetővé teszi. Még így sem biztos az, hogy valaki csak azért akarna vidékre költözni, mert ott olcsóbbak az ingatlanok, miközben azok a szolgáltatások - sportolási, szórakozási lehetőségek - nem állnak rendelkezésre, amelyek a fővárosban megvannak.A távmunka lehetősége és a CSOK kibővítése tehát önmagában még nem jelent garanciát arra, hogy bármiféle élénkülés lehet a fővárostól távolabbi községek lakáspiacán. Arra viszont van esély, hogy a Budapest környéki 5000 fő alatti településeken valamekkora mértékben növekedjen a kereslet, de a hosszú évek óta tartó vidékről városokba történő vándorlás megfordításához valószínű, hogy az állami kedvezmények és a technológiai fejlődés nem lesz elegendő.