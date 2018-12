Az agglomerációba költöznél? Itt még olcsón vehetsz lakást

A fővárosi árrobbanás legnagyobb nyertesei az agglomerációs települések, sokan döntenek a kiköltözés mellett, a nagyobb ház, a kert és a nyugalmasabb környezet reményében. Ez Budapest lélekszámában is megmutatkozik: szűk három évtized alatt közel 200 ezerrel csökkent a fővárosi lakosság száma. Az agglomeráció népszerűségét az országon belüli vándorlás is növeli, Budapest térsége igen vonzó a számtalan munkalehetőség és magas színvonalú szolgáltatás miatt. A beköltözők pedig előszeretettel választják a nyugalmasabb, néha akár falusias környezetet, ahol megfizethető áron vásárolhatnak ingatlant. Nagy a szórás azonban a pesti oldal elővárosi települései között. Van, ahol az átlagos négyzetméterár jó néhány budapesti kerületét is meghaladja, néhol pedig csupán fele a legolcsóbb fővárosi kerület, Soroksár árainak.

Forrás: OTP Értéktérkép

Az élmezőnyben a dunakeszi járás három települése, Dunakeszi, Göd és Fót található bőven 350 ezer forint feletti átlagos négyzetméterárakkal. Népszerűségüknek egyértelmű oka a kiváló közúti és vasúti közlekedés, tehát gyorsan be lehet jutni a városba autópályákon és felújított vasútvonalon. A szolgáltatások színvonala magas, jó minőségű iskolák, üzletek és vendéglátóhelyek állnak az ott élők rendelkezésére. Munkalehetőség is akad bőven, több ezer embert foglalkoztató üzemek is működnek a környéken. A kedvező adottságok, a hosszú Duna-part nem csak a beköltözők, hanem a befektetők figyelmét is felkeltette. Dunakeszin egy átlagos négyzetméter 434 ezer forintba kerül, az átlagot a számos új építésű sor- és ikerház húzza felfelé és a kínálat is óriási. Minden bizonnyal a kereslet is az, hiszen csak az elmúlt egy év alatt 21 százalékkal nőttek az értékesítési árak a Dunakeszi járásban. A pesti oldalon ennél csak a Monori és Vecsési járásban nagyobb az emelkedés."Ha valaki az agglomerációba, nyugalmas családi házba vágyik, de elriasztják a magas árak, annak van tippünk, hol érdemes még keresgélni" - mondja. "Vác ugyan kicsit már messzebb található a fővárostól, de az átlagos négyzetméterárak még nem érték el a 300 ezer forintos határt, ráadásul több mint 300 építési engedélyt adtak ki tavaly, ezért a közeljövőben sok új építésű lakóingatlan jelenhet meg a piacon. A közlekedés közúton és vasúton egyaránt megfelelő, a hangulatos belvárosról és a hosszú Duna korzóról nem is beszélve. Ennél is jóval olcsóbbak a fővárostól délre, délkeletre fekvő települések, ám ezek presztízsben is hagyományosan elmaradnak az északi agglomerációtól" - nyilatkozta a szakértő.