Az ingatlanbefektetők lehetnek a fesztiválszezon igazi nyertesei

Az ország legnagyobb fesztiválja és az egyik legtöbb külföldi turistát vonzó eseménye egyértelműen a Sziget Fesztivál, ahol a tavalyi évben 565 ezer látogatót mértek. Ez persze nem azt jelenti, hogy ténylegesen ennyi ember volt kint, ugyanis ez a napi belépések számát méri. A résztvevőknek azonban a legnagyobb része most is külföldi, Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője tavaly 120 ezerre becsülte a Sziget miatt Budapestre látogató külföldiek számát. Ez pedig a hazai szálláshelyek forgalmán is meglátszik, ugyanis sokan nem a fesztivál helyszínén, hanem fővárosi szálláshelyeken laknak.Ebben az időszakban kiugró forgalommal számolhatnak a fővárosi szállodák, de az Airbnb-n hirdetett szálláslehetőségek iránt is nagyon megnő az igény, ami az árakban is meglátszik. Felmérésünkben megnéztük, hogy az Airbnb oldalán hirdetett lakások átlagára az egyes fesztiválok idején hogyan változik. Ehhez három különböző fesztivál - Sziget Fesztivál, Balaton Sound, VOLT - idején, három különböző településen - Budapest, Zamárdi, Sopron - néztünk meg azt, hogy június első hetében foglalva, mennyibe kerül átlagosan egy lakás egy éjszakára a fesztivál alatt, előtt és után.

Mekkora bevétel ez az ingatlanbefektetőknek?

Az ábrán jól látszik, hogy a legnagyobb különbségek Budapesten vannak, ahol a Sziget Fesztivál alatt nagyjából kétszer annyiba kerül az átlagos Airbnb lakás, mint az azt megelőző, vagy az azutáni hónapban. Zamárdiban és Sopronban már nem voltak ekkora különbségek, amit az is magyarázhat, hogy az ottani fesztiválokat a nyár első felében - legalább egy hónappal a Sziget előtt - rendezik meg, így az azt követő hónap is még a turisztikai főszezonnak tekinthető. Fontos azonban az is, hogy ezek a június eleji árak, amikor még elképzelhető, hogy a fesztiválozók nem kezdték el szállásaikat lefoglalni, így a következő hetekben növekedhetnek a fesztiválok idejére meghatározott árak.Különösen a balatoni szállásadóknál fordul elő, hogy a főszezonban, annak is a legforgalmasabb napjain keresik meg az apartmankiadók az éves bevételük jelentős részét. Budapesten a turisták számának eloszlása és az Airbnb piaca is kiegyenlítettebb, de ahogy a számításból kiderül, a nyári csúcs azért itt is érzékelhető.Az átlagos bérleti díj a fesztiválok alatt 60 ezer, azon kívül 30-40 ezer forint a nyári időszakban, a téli időszakban viszont 20-30 ezer forint között van. A lakás azonban néha üresen áll, illetve van, hogy ennél nyomottabb áron lehet csak kiadni, de számításaink szerint egy jól menedzselt lakással még a mostani ingatlanárak mellett is elérhető a kétszámjegyű hozam.Bár az Airbnb szabályozási környezete több külföldi városhoz hasonlóan Budapesten is egyre szigorodik - adók, engedélyek, szabályozások - a turisták növekvő száma miatt még mindig megérheti az ilyen típusú lakáskiadás. Az azonban kockázatot jelenthet, hogy az ilyen céllal vásárolt lakásokat a lakóközösségek egyre kevésbé látják szívesen, és az önkormányzatok is tovább szigoríthatják a meglévő szabályozásokat.