Bezárt az ipar, lezuhantak a lakásárak

négy észak-magyarországi (Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Salgótarjáni),

négy közép-dunántúli (Ajkai, Oroszlányi, Tatabányai, Várpalotai),

valamint egy dél-dunántúlival (Komló).

A gazdaságtalan, magas költséggel kitermelő bányászatban, az erre épülő kohászatban, alapanyaggyártásban dolgozó vállalatok már korábban is nehézségekkel küzdöttek, az új kihívásoknak, a piac követelményeinek viszont egyáltalán nem tudtak megfelelni. A nagy ipari cégek vagy csődbe mentek vagy átalakultak, de a dolgozók száma mindenképpen jelentősen csökkent. Ennek következtében az iparban foglalkoztatottak magas aránya visszaesett, a munkanélküliség pedig átlagon felüli méreteket öltött, amit a mai napig nem sikerült kiheverniük. Az elemzés kilenc járást vizsgált meg, melyből:Bár arról nincsenek pontos adatok, hogy a 60-as, 70-es években, vagyis az adott járások fénykorában pontosan milyen lakásárak voltak, (a szocialista gazdasági rendszer miatt egyébként sem lenne releváns) feltehető, hogy ezen járások mindegyike átlag feletti gazdasági mutatókkal bírt. Ezzel szemben a tavalyi év árai szerint a vizsgált járások mindegyike a legolcsóbb vagy az utolsó előtti lakásár-kategóriába esik.

Járások átlagos lakásárai (Ft/m2), Forrás: OTP Jelzálogbank

A jelenlegi lakáspiaci boom ugyan valamelyest ezeken a helyeken is érezhető, de az elmúlt négy év alatt sokkal kisebb ütemű volt az áremelkedés, mint Nyugat-Magyarországon vagy Budapesten. Így fordulhat elő, hogy az érintett - főként észak-keleti - járásokban gyakran 2-3 millió forintért is lakáshoz lehet jutni, miközben a néhány óra autózásra lévő fővárosban vagy fejlettebb megyeszékhelyeken akár tízszeres átlagárak is lehetnek.