Brutális "rezsicsökkentés" a lakáspiacon - Milliókat spórolhatsz!

Az Árminimum alkalmazás továbbra is arról szól, hogy az ember két kattintással telepít a gépén egy úgynevezett bővítményt a keresőjére, majd ha lakást keresünk az interneten bármelyik ingatlanos oldalon, akkor az alkalmazás kidobja, hogy hány helyen találja meg ugyanazt a lakást, ráadásul megmutatja hol hirdetik a legolcsóbban. Lényegében ennyi, de ez, amennyiben jól működik, pillanatok alatt milliókat spórolhat nekünk anélkül, hogy nekünk kéne végigbogarászni az összes lakáshirdetési portált.

Forrás: kaoszindex.arminimum.hu

Faragó Péter, az Árminimumot fejlesztő RealMonitor Kft. ügyvezetője bemutatta a "Káoszindexben" található legeket, illetve kérdésünkre, hogyelárulta, hogy hosszú hónapok jogi egyeztetései után, illetve informatikai fejlesztésekkel elérték és letisztázták, hogy ez nem lehet gond, és a rendszer fogja tudni listázni az előbb említett oldalak összes hirdetését, hiszen egy Google-höz hasonló linkgyűjtő és kereső algoritmussal működik a program.Kosztolánczy György, az Otthon Centrum Holding vezérigazgatója elmondta, hogy ez a probléma, mármint a milliónyi azonos hirdetés különböző árakkal, nem lenne szabad, hogy létezzen, hiszen a korrekt szerződések kizárnák ezt a jelenséget. De sajnos a rendszerben sok a félreértés, a szándékos megtévesztés, a trükkös ingatlanos, hirdető. Nagy a káosz, nehezen követik le időben a szereplők a változtatásokat.A megbízások kevesebb mint 20%-a kizárólagos ma a lakáspiacon. Ez komoly gond, hiszen az általános megbízás nagyon káros a vevő, az eladó és a korrekt ingatlanos számára is, emelte ki Kosztolánczy. Az OC abban működik együtt a fejlesztővel, hogy buzdítja kollégáit és partnereit, hogy telepítsék és használják az Árminimumot, vállalva a kockázatot, hogy esetleg máshol olcsóbban találja meg az ügyfél az eladásra kínált lakást. Ez nyilván rizikó, de ugyanakkor jól jön a hitelesség építéséhez. Illetve a kizárólagos OC által képviselt lakások (ez most 50% az OC-nál lévő lakásoknál) esetében pedig kifejezetten nagy segítség lehet. A cég pedig leginkább ebbe a kizárólagos szerződéses irányba vinné az ingatlanközvetítői piacot.Az igazi megoldást és a vevők által is várt tisztulást az ingatlanpiacon, mind a hirdetések, mind a közvetítők tekintetében, a kizárólagos szerződések elterjedése jelentheti. Ez egy aspektus, de nyugati példákat ismerve lehet tudni, hogy az egyik legfontosabb ebben az üzletágban. Ehhez persze teljes gondolatváltásra van szükség azok részéről is, akik megbízást adnak, és azoknak is, akik ezt intézik, de leginkább teljes társadalmi szinten. A profi és szakmailag elkötelezett ingatlanosok számára a legkárosabbak a kóklerek, mint a taxisok között a hiénák, és ennek változásához sok lépést kell még megtenni.Hogy a piac hogyan fogadja ezt, milyen hatásokat vált ki, merre viszi, ha viszi bárhová az ingatlanos szakmát az a jövő zenéje. Talán jövő tavasszal már lehet beszélni tapasztalatokról. A hazai ingatlanközvetítői piacnak biztosan változnia kell, alkalmaznia kell az új fejlesztéseket, technológiákat. Hogy pár év múlva robotingatlanosok lesznek, vagy megmaradnak a jó szakembernek számító legjobb közvetítők, vagy az új fejlesztésnek köszönhetően csak magánemberek egymás között intézik majd az ügyleteket, esetleg az állam úgy érzi majd, hogy szabályozással vagy egyéb módon bele kell szólnia amég sokáig megválaszolatlan kérdések maradnak.A rendszer még gyerekcipőben jár, komoly növekedési potenciállal, hiszen ez a probléma nem csak magyar, hanem világszintű jelenség. Hogy mennyire lesz sikeres a kezdeményezés az sok minden múlik.