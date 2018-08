Drágák az új lakások? - Mégis van, aki megveszi

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Több mint 20 ezer új épülő lakást tartalmaz a Budapest Lakáspiaci Riport legfrissebb, 2018 második negyedéves négylakásosnál nagyobb társasházak adatait tartalmazó adatbázisa csak Budapesten. Nem lehet azonban felhőtlen az öröme azoknak, akik még most vásárolnának új lakást, ezeknek az ingatlanoknak a nagy része, mintegy 66 százaléka ugyanis már elkelt. Így már nemcsak a növekvő árak, de az egyre kevesebb piacon lévő kínálattal is szembe kell néznie a most keresgélőknek.Mint ahogy erről már korábban többször is írtunk, az sem segít a helyzeten, hogy a kedvezményes 5%-os áfát 2020 elejétől ismét 27%-ra emelik vissza, ami több - főleg kisebb fejlesztőt - feltehetően arra fog késztetni, hogy megnyirbálják az induló projektjeik számát.A körülbelül 7 ezer még szabad lakás közül a legtöbb a XIII. kerületben helyezkedik el, ezeknek a száma meghaladja a 2 ezret, ami nem csoda tekintve, hogy csak ebben a kerületben jelenleg közel 6,5 ezer lakást fejlesztenek. Szintén viszonylag magas számban vannak még eladó új lakások a XI. kerületben, körülbelül 1,1 ezer lakás közül válogathatnak az érdeklődők. Ebben a két kerületben tehát az épülő új lakások 65-70 százalékát már eladták, de hasonló arányokkal találkozhatunk a IX., XIV., XVI. és XVIII. kerületekben is.

A legalacsonyabb arányban a XV. kerületben vannak szabad új lakóingatlanok, ám ez nem a megnövekedett keresletnek, mint inkább a kevés fejlesztésnek köszönhető. Az itt épülő mintegy 50 lakásnak csupán a 10 százalékát lehet még megvásárolni, valamivel magasabb, de hasonló arány látszódik a XXII. kerületben is. A XXI. kerület helyzete abból a szempontból speciális, hogy egy épülő négylakásosnál nagyobb társasház sem szerepel az adatbázisban. A VIII. kerületben is már csak a fejlesztés alatt álló 1,7 ezer lakás 20 százalékát kínálják eladásra, ebben az esetben viszont jóval inkább az erős kereslet eredményezheti az alacsony arányszámot.A másik oldalról megközelítve a XIX. kerület vezeti a sort, itt vannak ugyanis a legmagasabb arányban még szabad új lakóingatlanok, annak ellenére, hogy összesen 90 fejlesztést rögzítettek 2018 második negyedévében, amelyből az új lakások 70 százaléka még nem került eladásra. Az ezt követő legmagasabb értékek az I., IV. és XXIII. kerületben vannak, itt a lakások még több mint 50 százaléka vár megvételre.