Ebben különbözik a legolcsóbb és a legdrágább budapesti új lakás

Ezek alapján, Budapesten az árral rendelkező, 1-2 hónappal ezelőtt még szabad épülő lakások kevesebb, mint 1%-át lehet 20 millió forint alatt megvásárolni.

A Budapesti Lakáspiaci Riportban több mint 21 ezer a legalább négylakásos társasházban épülő lakóingatlanok száma, ezek negyedénél az árakat is feltüntették a fejlesztők. A legfrissebb adatok alapján összesen 40 olyan szabad ingatlant lehet találni, aminek az ára kevesebb, mint 20 millió forint, sőt azóta ez a szám vélhetően tovább csökkent, ahogy a még eladatlan ingatlanok is gazdára találnak.A 40 új lakás több, mint fele a XIX. kerületben épül, de a legolcsóbbak között találni néhányat a IV., XIII. és XX. kerületekben is, illetve egyet a VIII. kerületben. Utóbbi, a korábbi negyedévben még eladottként volt rögzítve, így valószínűsíthető, hogy a vásárlója elállt a szerződéstől, és ezért ismét bekerülhetett a még eladatlan lakások közé.

Milyen a lista legolcsóbb új lakása?

A legdrágábbak bőven 500 millió forint felett vannak

A lista legolcsóbb lakása a XIII. kerületben épül, az első emeleti ingatlan mindössze egy szobából fog állni, és erkélyt sem alakítanak ki hozzá.Ha pedig külön a fajlagos árakat is összehasonlítjuk ennél a 40 lakásnál, egy XIX. kerületi projektben két olyan 35 négyzetméteres ingatlan is van, amit 17,4 millió forintért kínálnak, így a fajlagos ára 500 ezer forint. A teljes listát nézve a szabad új lakások átlagos négyzetméterára a XIX. kerületben 540 ezer forint, így mintegy 8 százalékkal az átlag alatt kínálják ezt a két, első emeleti egyszobás új lakást.A listában összesen 61 olyan budapesti új lakást kínáltak eladásra 2018 harmadik negyedévében, amelynek az ára 200 millió forint felett volt, ezeknek több mint a negyede pedig még 300 millió forintot is meghaladta. A több száz milliós kategóriában a lakóingatlanok nagy része az V. kerületben épül, ugyanakkor több olyat is találni, amit a XIII. kerületben fejlesztenek, ilyen például a lista második helyén szerepelő 260 négyzetméteres 10. emeleti lakás Újlipótvárosban, amiért több, mint 2 millió forintos fajlagos árat kérnek. A lakás érdekessége, hogy idén tavasszal még 150 millió forinttal kevesebbért kínálták eladásra.Bár több, mint 5 ezer listázott lakásnál vannak rögzítve az árak, sok helyen csak külön ajánlatkérés esetén közlik a kínálati árat, így nem kizárható, hogy némely főleg belvárosi projektben még magasabb, akár 3-4 milliós fajlagos áron is hirdetnek majd luxuslakásokat.Azok közül azonban,és augusztus elején még biztosan nem volt vevője. A szokásos módszer alapján, ha a terasz felét is belevesszük a fajlagos ár számításába, az ingatlan több, mint 2,6 millió forintos négyzetméteráron cserélhet gazdát, ha nem emelkedik tovább az ára.