Egész Európában sehol nem nőtt úgy a lakásépítések száma, mint itthon

Három év alatt több mint háromszorosára nőtt a kiadott építési engedélyek száma Magyarországon - olvasható az Eurostat legutóbbi felmérésében. Mindebben az építőipar teljesítménye, a kedvező hitelkörnyezet és számos más tényező mellett a kedvezményes, 5 százalékos áfa is közrejátszott."Aki tavaly november 1-je előtt szerezte meg a jogerős építési engedélyt, nagyon jól járt, hiszen egészen 2023 végéig élhet a nagyjából 20%-os árelőnyével. A későbbi engedélyeknél viszont csak 2019 végéig marad az 5%-os áfa. A beruházások üteme mindenképpen lassulni fog az elkövetkezendő években, de számos más stabilizáló tényező akad, amely fenntarthatja a beruházási kedvet. Több vidéki nagyvárosban is olyan fejlesztések vannak, amelyek nem csak lehetővé, hanem szükségessé is teszik a nagy volumenű építőipari beruházásokat. Jó példa lehet Debrecen és Kecskemét, sőt Szegeden egy egészen futurisztikus, több száz lakást magába foglaló projekt készül"- mondjaA múlt hétvégén került megrendezésre a Lakás Kiállítás 2019, ahol a kiállítók képviselői több új projektet is bemutattak. Ezek között is volt például egy vidéki új lakópark, ami a Debreceni Egyetem mellett épül és várhatóan a benne lévő lakások 1 millió forintos négyzetméteráron kerülnek értékesítésre:A magasabb áfának köszönhetően, az elkövetkező években további jelentős drágulás mehet végbe az újlakás-piacon, amellett, hogy folytatódhat a visszaesés az új építési engedélyek számában. Az OTP budapesti újlakás-adatbázisa szerint, míg 2018. I. negyedévében 95 új, kétlakásosnál nagyobb projekt 2900 lakását kezdték újonnan hirdetni, addig az idei első három hónapban 88 beruházás keretében már csak 2200 új lakás jelent meg a piacon. A hétvégi Lakás Klub Extra eseményen az ingatlanpiaci szakértők elmondták, hogy mekkora drágulást várnak a lakáspiacon, 3-4 év alatt a budapesti új lakások az 1,2-1,3 milliós fajlagos árat is elérhetik. A pontos válaszokat ebben a cikkben foglaltuk össze:Az áremelkedés mellett minden bizonnyal kedvező hozadéka is lesz ennek a folyamatnak, hiszen egyre inkább csak a nagyobb, tőkeerős, tapasztalt beruházók maradnak a piacon. Nem valószínű, hogy az európai országok közül bármelyik gyorsan letaszítaná Magyarországot az élről, még most is folyamatosan jelentenek be új, több száz lakásos projekteket, elsősorban a III., a VIII., a IX., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben.