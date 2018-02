Egy ábra, ami mindent elmond az ország kettészakadásáról

A kiinduló év 2001 volt, a számításban az akkori különbségeket vettük alapul. Az első érdekesség ami ezzel kapcsolatban feltűnik, hogy a kétezres évek elején a fővárosi lakásárak kisebb ütemben emelkedtek, mint az ország többi városában, amire magyarázat lehet, hogy az igazán nagy emelkedés Budapesten már 1999-ben és 2000-ben végbement, a következő években a vidék csak követte ezt. Szintén a budapesti kisebb ütemű növekedést magyarázhatja, hogy a 2000 utáni években jelentősen többen költöztek a fővárosi agglomerációba, mint ahányan a fővárosba. Az ott megugrott keresletnövekedés pedig az árakban is meglátszik, amit jól mutat, hogy a Közép-Magyarországi régió városai 2002 végéig élen álltak a drágulásban.

Klikk a képre!

Észak-Magyarország és az Észak-Alföld 2008-ig tartó jó teljesítménye leginkább az alacsony bázissal magyarázható, a válság alatt viszont minden régiós városban visszaestek az árak, de az igazi vesztes Észak-Magyarország volt. Bár Budapesten is volt árcsökkenés, a fővárost kevésbé sújtotta a válság, mint az ország kisebb városait. 2014-ben viszont Budapest begyújtotta a rakétákat, és az egyébként is magas árszint mellett vette át a drágulás ütemében is a vezetést. A kérdés csak az, hogy a következő években, megismétlődik-e a kétezres évek elejéhez hasonló felzárkózás, vagy Budapest végleg elszakad lakásárakban az ország többi részétől.