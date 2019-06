Egy jó tipp a tulajdonosoknak: a legkorszerűbb lakásokra vannak kiéhezve a vásárlók

Pannónia Ház 1133 Budapest, Pannónia utca 77-79 231 db lakás

Lassan javul a magyar lakások energiafogyasztása, de az ingatlanok túlnyomó része továbbra is korszerűtlennek mondható a Lechner Tudásközpont adatai, illetve több mint 417 ezer ingatlanhirdetés alapján. Az energiatanúsítványok az ingatlanok értékesítése vagy hosszútávú kiadás előtt készülnek, így ezek megoszlása pontos képet adhat a forgalomképes ingatlanállomány energiahatékonyságáról.A kiadott energiatanúsítványok szerintA legkorszerűbb ingatlanok száma és aránya csak lassan növekszik, ami azért okozhat nehézséget, mert 2019-ben az érdeklődések több mint 60 százaléka érkezett korszerű vagy annál is jobb energetikai besorolású ingatlanokra, ezekből viszont kevés van a piacon.

A szigorodó szabályok is segíthetnek

2021. január 1-je után már csak olyan új ingatlan kaphat használatbavételi engedélyt, amely legalább "közel nulla energiaigényű", azaz energiahatékonysága eléri a költséghatékonyság szintjét, valamint legalább 25 százalékban a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló energiaforrást használ, vagyis legalább BB energetikai osztályú besorolást kap.

Korábban már írtunk róla, hogy az idei évben épülő 25 ezer lakás majdnem fele várhatóan már megfelel a 2021-től életbe lépő szigorú BB minősítésű elvárásoknak. Az arány pedig a jövőre átadni tervezett lakások körében még magasabb, az ismert energetikai paraméterekkel rendelkező otthonok 64 százaléka használ majd megújuló energiát a Takarék Index adatai alapján. 2021-től pedig - a szigorítás miatt - már az összes lakás használ majd legalább 25 százalékban megújuló energiát.Egyelőre még nagyon nehéz megfelelő szakembert találni egy-egy felújításra, az újlakás-projektek ugyanis nagy mértékben lekötik a szakemberek kapacitásait, akik szívesebben vállalnak egy nagyobb - akár például egy 4-5 lakásos társasházban - munkát, minthogy magánemberekhez menjenek kisebb felújítási megbízásokra. Ahogy azonban csökkenni kezd az elinduló új projektek száma, több idő juthat az egyéni megbízásokra is. Emellett a júliustól induló falusi CSOK is nagy lökést adhat, a kistelepüléseken főként jellemző rossz állapotban lévő házak felújításának, a támogatás ugyanis nemcsak a megvételre, hanem a felújításra is kiterjed.