Egy listán az ország legdrágább lakótelepei

Lakótelepek a megyeszékhelyeken

A magyar nagyvárosokban három év alatt összességében 60 százalékkal drágultak a lakótelepi lakások. Legnagyobb mértékben, 80 százalékot hajszállal meghaladóan a tatabányai lakótelepek ára nőtt 2015 óta. A 75 százalékot még Egerben és Kecskeméten érte el a drágulás szintje. A sor végén álló - amúgy harmadik legdrágább - Győrben is harmadával többet kell ma fizetni egy lakótelepi lakásért, mint három évvel ezelőtt.A megyeszékhelyeken összességében, átlagosan 227 ezer forint jelenleg egy lakótelepi lakás négyzetmétere. A legdrágább Székesfehérvár 298 ezres négyzetméterárral, és Fejér megye székhelyét Debrecen, Győr és Kecskemét követik viszonylag szorosan. Salgótarján a többi nagyvárostól jelentősen lemaradva, egyedüliként a százezres limit alatt áll a lista végén.

Lakótelepek Budapesten

A legolcsóbb lakótelepekhez viszont a kisebb városokba kell menni. A legalacsonyabb négyzetméterárak az ózdi Régi Béke lakótelepen mérhetők, ahol az 50 ezer forintot sem éri el egy átlagos lakás négyzetméterára. Ugyancsak olcsó még Komló, ahol 60-80 ezer forintos árszintekkel lehet találkozni, a megyeszékhelyek közül pedig a pécsi Meszes lakótelep lett a legolcsóbb, ott éppen csak 100 ezer forint alatt maradnak az árak.A legdrágább lakótelepeken ezzel szemben a 300 ezer forintot is meghaladják a négyzetméterárak. A budapesti agglomeráció néhány települését - például Budaörsöt és Érdet - leszámítva a legdrágábbak közé bekerült két debreceni, egy kecskeméti, egy veszprémi és egy székesfehérvári lakótelep, de nem sokkal utánuk következik a legdrágább győri lakótelep is. Az árak mindegyikben 300 és 340 ezer forint között mozognak négyzetméterenként.Az árkülönbség tehát nemcsak a főváros és vidék között, vagy az új és a régi építésű lakások között jelentős, hanem a hasonló minőségű és méretű lakótelepi lakások esetében is meglehetősen nagy, amit az Ózd és Debrecen között mérhető közel 7-szeres árkülönbség mérhető.Mivel a belvárosban és a legdrágábbnak számító budai kerültekben nem jellemzők a lakótelepek, ezért a fővárosban a legdrágább ilyen típusú lakásokért a jó elhelyezkedésű, de már nem belvárosi területekig kell menni. Ilyen például a XI. kerület, ahol mostanra a félmillió forintot közelítik a lakótelepi lakások átlagárai. A legdrágább lakótelepek közé ezen kívül még a XIII., a IX., a XIV., a III. és a XVI. kerület sorolható, melyek mindegyikében eléri a 400 ezer forintot az átlagos négyzetméterár.

Végül nézzük meg, hogy az egyes lakótelepek közül melyek lettek a legdrágábbak. A fentiek alapján nem véletlen, hogy a főváros és egyben az ország legdrágább lakótelepe is a XI. kerületben van: a Lágymányosi lakótelep átlagára eléri az 587 ezer forintot négyzetméterenként, míg Budapesten kívül a Budaörsi lakótelep lett a legdrágább, 444 ezer forinttal négyzetméterenként. A megyeszékhelyek közül pedig a debreceni Sestakert lakótelepenkell a legtöbbet fizetni 339 ezres négyzetméterár mellett.