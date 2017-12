Egyetlen ábrán Budapest legforgalmasabb terei

Legforgalmasabb közterek

Budapesten azon kívül, hogy melyek a legforgalmasabb közlekedési csomópontok, arra voltunk kíváncsiak, hogy 2015 és 2017 között melyik csomópontokon ment végbe a legnagyobb forgalomnövekedés és a legnagyobb csökkenés. A vizsgálatban a Futureal adatbázisa alapján azt néztük meg, hogy mennyi felszálló utas van az adott csomópont tömegközlekedési eszközein naponta.Ha meg kellene becsülni, hogy melyik Budapest legforgalmasabb köztere, akkor valószínűleg olyan példát mondanánk, ahol emlékeink szerint a csúcsidőn kívül is mindig sokan vannak és tudjuk azt, hogy sokféle tömegközlekedési eszköz érinti a helyet. Ilyenek például a pályaudvarok, ahol a beérkező utasokat metró, villamosok és helyi autóbuszjáratok szállítják tovább. Budapest legforgalmasabb tere azonban mégsem az egyik pályaudvar, hanem az Örs vezér tere, ahol a tömegközlekedési eszközökre több, mint 150 ezer ember száll fel naponta. Ezt követi 120 ezer felszállóval a Deák Ferenc tér, ami szintén nem meglepő annak fényében, hogy a három metróvonal mellett számos felszíni járat is érinti a teret. Ezt követi a már említett két pályaudvar, 117 ezer felszállóval a Keleti pályaudvar és 111 ezerrel a Nyugati, míg Buda legforgalmasabb csomópontja a Széll Kálmán tér 93 ezer felszállóval az ötödik helyre került.

Legnagyobb nyertesek, legnagyobb vesztesek

A jövően várható folyamatokról többet elárul az, hogy az egyes csomópontoknak, hogy változik az utasforgalma - melyekben ment végbe a legnagyobb növekedés és melyekben volt a legnagyobb csökkenés - ami az ingatlanárak várható alakulására is hatással van.Két év nem nagy idő egy város életében, a közlekedési hálózat változása azonban ennyi idő alatt is teljesen át tudja alakítani a városi terek forgalmát. Budapesten a legfontosabb változást a 4-es metró kiépítése jelentette, amelynek következtében az új vonal forgalmat generált vagy vont el más közlekedési csomópontoktól. Az utasforgalomban mérhető hatását jól mutatja az, hogy két év alatt a legnagyobb növekedést elérő csomópontok mindegyikén áthalad a 4-es metró, közülük is a legnagyobb nyertes Kelenföld, ahol 130 százalékkal nőtt a felszálló utasok száma.

Dél-Buda helyzete

A 4-es metró kiépítésének legnagyobb vesztesei pedig a Déli pályaudvar üzlethelyiségei, ahol - amiatt, hogy az új metrónak köszönhetően a belvárosba tartók sokkal nagyobb arányban szállnak le Kelenföldön - 43 százalékkal, vagyis 22 ezer fővel csökkent a pályaudvart használók száma. Feltehetően hasonló okokkal magyarázható a Széll Kálmán téri csökkenés is, a Móricz Zsigmond körtér azonban érdekes abból a szempontból, hogy hiába áll meg ott is a 4-es metró, mégis 30 százalékkal csökkent a felszálló utasok száma. Feltehetően ez is összefügg azonban Dél-Buda fejlesztésével, aminek hatására a felszíni tömegközlekedésben is jelentős változások voltak. Számos buszjárat útvonala megváltozott és újabb buszjáratok jöttek létre, amelyek az agglomeráció felől az utasokat a Móricz Zsigmond körtér helyett szintén az új dél-budai csomópontba terelik.A dél-budai csomópont forgalomnövekedését jól mutatja, hogy míg két éve a 24. legforgalmasabb csomópont volt, addig mostanra a 9. legforgalmasabbá vált a fővárosban. A nyugati agglomerációból a belvárosba tartók számára egy újabb útvonal nyílt, aminek fejlődését az olyan infrastrukturális fejlesztések is segítették, mint a P+R parkolók kialakítása. Ezt a folyamatot pedig az ingatlanfejlesztők sem hagyták figyelmen kívül, a következő években bevásárlóközpont és irodaházak is a csomópont szerves részei lesznek.A Futureal fejlesztéseiben a legfőbb szempont a lokáció, így nem véletlen, hogy itt fejleszt két projektet is a cég. 2018 végére építi fel egyik legújabb, 70 ezer négyzetméteres irodaházát Budapest ONE néven, de szintén ennek közelében fejlesztik az Allee-hoz hasonló nagyságú Etele Pláza bevásárlóközpontot is, ami évek óta az első bevásárlóközpont lehet Budapesten. Az így megvalósuló iroda és kiskereskedelmi komplexumok mellett a tervezett szuperkórház és a pályaudvar felújítása is hozzájárul ahhoz, hogy Budapesten egy új városrész szülessen.