Egymilliós négyzetméterárak: itt élnek a leggazdagabb magyarok

Kassák Residence 1134 Budapest, Klapka utca 4-10. 232 db lakás

30 - 130 m2 alapterület Átadás:

2019 Q4 35 - 110 M Ft Ajánlatot kérek

A Duna House felmérésével szemben ellentmondásnak tűnhet, hogy a KSH szerint az elmúlt években az eladott lakások összetétele többször is az alacsonyabb értékűek felé tolódott. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a nagyértékű ingatlanok iránt is erősödjön a kereslet. Ha feltételezzük, hogy mindkét felmérés helytálló, az azt jelenti, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek növekedése az ingatlanok iránti keresletben is kezd megmutatkozni.

Duna Terasz Premium 1138 Budapest, Úszódaru utca 3. 322 db lakás

42 - 104 m2 alapterület Átadás:

2019 Q2 43.7 - 95 M Ft Ajánlatot kérek

Fontos megjegyezni, hogy bár valóban egyre magasabbak a fajlagos lakásárak, az ingatlanügynökségek tranzakciós adatai valamelyest mindig felfelé torzítják az átlagokat. Annak ellenére tehát, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk ilyen árakkal, az egymilliós négyzetméterár még sehol nem tekinthető átlagosnak, igaz, az V. kerület már erősen közelít hozzá. Ilyen árszinten leginkább a fent említett kerületekben és városokban is a legjobb elhelyezkedésű, vagy nagyon jó állapotú lakások cserélnek csak gazdát.

Az áremelkedésnek és a nagyértékű ingatlanok piaci bővülésének köszönhetően, a kedvelt lokációk jó minőségű ingatlanjai már egymilliós négyzetméterár felett kelnek el. Ilyen területek elsősorban Budapesten találhatók, azon belül is a pesti bevárosi kerületek (V., VI. és VII. kerület) egyes részei. A legdrágább kategóriában értékesített otthonok közel 47 százaléka ebben a három kerületben található. A XIII. kerületben is nagyobb számmal találkozhatunk prémium ingatlannal, ezek elsősorban a Duna-parti újépítésű fejlesztésekben találhatók. A fővárosban népszerűek továbbá a budai kerületek bizonyos részei, ahol nagyobb számban találhatók millió forint feletti négyzetméteráron ingatlanok.Budapesten kívül ma már vidéken is vannak egymilliós négyzetméterár felett ingatlanok. Ezeknek az otthonoknak elsősorban a Balaton a fő lelőhelye, különösen Balatonfüred és a déli parton Siófok emelkedik ki. A keleti országrészben pedig Debrecenben találkozhattunk még ezzel az árkategóriával.