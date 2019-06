Elindult az áremelkedés a falusi CSOK településein

A fent említett mintegy 15 ezer darabos kínálat a valóságban jelentősen kevesebb lehet, ugyanis az eladó lakásokat/házakat gyakran több közvetítő, különböző méret- és árparaméterek mellett hirdeti, az eltérő adatok miatt azonban a duplikációszűrő sem tudja ezeket minden esetben felismerni. Ennek alátámasztására egy példán keresztül teszteltük is a rendszert, melynek során a Veszprém megyei Nagyvázsonyban vizsgáltuk meg a kínálatot. A Balaton-felvidéki kistelepülésen összesen 22 ingatlanhirdetést találunk, a "minden egyszer" funkció bekapcsolása után ez a szám 19-re csökken, azonban ezt követően is maradnak olyan ingatlanok, amelyek bár különböző ár és méretek mellett, de két-háromszor is szerepelnek a kínálatban. Nagyvázsonyban 22 helyett tehát vélhetően 13 különböző eladó lakóingatlan közül választhatnak a leendő vásárlók.

Messzebb merészkedhetnek a lakásvásárlók

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Pár ezerért is van, de 1 millióért is

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

Már 9 millió az átlag

A tíz százalékos emelkedés a községekre jellemző hosszú távú idősorokat nézve valóban kiemelkedően magas, de még így is alacsonyabb a fővárosi értéknél, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan még 2018-ban is mintegy 20 százalékkal mentek feljebb a lakásárak.

Részletekért kattints ide

“Új keresési szempontot hozhat a költözést tervezők számára a falusi CSOK. A nagyobb városokban jellemző árszinteknél alacsonyabb áron lehet másik lakóingatlanba költözni az állami kedvezmény segítségével. Ez azt jelenti, hogy a nagyvárosoktól akár 40-50 kilométerrel messzebbre is merészkedhetnek a lakásvásárlók. A közlekedési infrastruktúra fejlődésével idővel pedig még távolabbi települések is felkerülhetnek a vevők térképére" - hangsúlyoztaAz ingatlan.com elemzése szerint a június utolsó hetében a falusi CSOK-os kínálatban szereplő ingatlanok árában óriási volt a szórás. Akadnak 8-10 ezer forint körüli átlagos négyzetméterárral rendelkező települések. Ilyen például a borsodi Szászfa, a szabolcsi Ömböly, vagy a békési Mezőgyán, ami azt jelenti, hogy ezekben a falvakban akár 1-2 millió forintért is - feltehetően erősen felújítandó - ingatlanhoz lehet jutni, de van olyan Balaton parti település is, ahol az aktuális kínálat alapján az 1 millió forintot is eléri az átlagos négyzetméterár.Az ingatlan.com adatai szerint júniusban több mint 2100 falusi CSOK-kal érintett településen kínáltak eladásra lakóingatlant, az érintett települések átlagárainak középértéke 9 millió forint volt. Az átlagárakat vizsgálva Balogh László elmondta, hogy a legdrágább árszinttel rendelkező települések a főváros, a Balaton vagy az ország nyugati határvidékén találhatók. Bár egy évvel korábban még nem lehetett tudni arról, hogy elindul a falusi CSOK, tavalyhoz képest több mint 10 százalékkal emelkedett az érintett településeken eladó ingatlanok kínálati ára.