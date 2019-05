Ennyi volt, kipukkadt a lakáslufi? - 2015-ös szintre zuhant vissza a piac

Ezt mutatja az az idei év első negyedévében korábban említett kevesebb, mint 37 milliárd forintos Aktivitás-Kezdés mutató, ami 62 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2018 azonos időszakában, de 2016 azonos hónapjaihoz képest is több mint 6 százalékos visszaesést mutatott.

A tavalyi év vége óta tudjuk, hogy a kedvezményes lakásáfakulcs nem kerül meghosszabbításra, de annyi könnyítést kapnak a szereplők, hogy a 2018. november 1-én építési engedéllyel rendelkező projektek lakásait még a kedvezményes, 5 százalékos áfakulccsal lehet értékesíteni 2023 végéig. Ez azt jelenti, hogy akik nem szerezték meg a jogerős építési engedélyt a fenti időpontig, már csak 27 százalékos áfakulccsal adhatják el az otthonaikat.Úgy tűnik, bejött az a jóslat, miszerint jelentősen vissza fognak szorulni a lakásprojektek, ha nem hosszabbítják meg a kedvezményes 5 százalékos áfát. A tervezési, kivitelezési, értékesítési és átadási időszak mintegy 2-3 évet vesz igénybe a projektnél, ami elég hosszú időtáv ahhoz, hogy egy bizonytalan piaci környezetben a fejlesztők sokkal óvatosabban vágjanak bele új projektekbe. Ha a szereplők nem tudnak tervezni az 5 százalékos áfával, egy olyan bizonytalan helyzet alakulhat és már alakult is ki, ahol csak a legnagyobb fejlesztők maradnak versenyben. Ez viszont azt is jelenti, hogy hatalmas csökkenés lesz az épülő lakásállományban.Bár vannak olyan fejlesztők, akik a magasabb áfaszint ellenére is belevágnak projektjeik elindításába, összességében az idei év további részében is jelentős lendületvesztésre számítunk a társasági lakásépítések esetében. A kínálat visszaesése, párhuzamosan a szigorodó energetikai feltételekkel és a megdrágult építőiparral, további áremelkedést vetít előre.

A már átadás előtt álló projektek viszont most vannak a csúcson

Az Aktivás-Befejezés mutató esetében azonban éppen ellenkező folyamatok figyelhetőek meg, az idei év további csúcsdöntést hozhat a befejezett társasházi lakásépítések értékében. Az idei év első negyedévében 53 milliárd forint értékben fejeződtek be társasházi építkezések hazánkban az ibuild.info projektinformációs adatbázis szerint, de az év további részében ennél lényegesen nagyobb lehet ez az összeg. A kivitelezői kapacitások szűkössége miatt több projekt esetében csúszásokra kell készülni, ami a korábbi időszak magas Aktivitás-Kezdéséből adódó teljesítményt és befejezést hosszabb időszakra fogja széthúzni.A Teljesítmény mutató, azaz a társasházi lakásépítésekre fordított összegek, folyamatos növekedést mutattak tavaly év végéig, 2018-ban összesen több mint 400 milliárd forintot költöttek el a folyó építkezésekre a beruházók, az idei év első negyedévében azonban hosszú idő óta először csökkent a társasházi lakásprojektekre fordított pénzösszeg. 2019 január és március között 113,5 milliárd forintot tett ki az értékük, szemben a tavalyi utolsó negyedév 118 milliárd forintos szintjével. A beruházások kifutásával pedig további visszaesésre lehet számítani a szektor teljesítményét illetően.

Hol volt a legnagyobb visszaesés?

A legnagyobb visszaesés a Közép-Magyarország régiót érintette a társasházi lakásépítéseket illetően, ahol mindössze az építési fázisba lépő beruházások értékének 45 százaléka koncentrálódott 2019 első negyedévében a korábbi több mint 60 százalékos részesedéssel szemben. Ugyanakkor a nyugat-magyarországi fejlesztések szerepe nőtt, a terület részesedése a társasházi lakásfejlesztések értékéből 43 százalékot ért el, ami közelíti a főváros környékének eredményét. Kelet-Magyarország továbbra sem erős az előző két területhez képest jelentős lemaradást mutatva, mindössze 12 százalékos részesedésével.Az biztosnak tűnik, hogy egy kevésbé kedvező piaci környezetben a fejlesztők nem igazán mernek majd projektet indítani, így vélhetően a következő években kevesebb lakás épülhet hazánkban, az áfakulcs emelkedése, a megdrágult építőipar pedig a mostaninál lényegesen magasabb értékesítési árakat indukálhat. Kérdés persze, hogy mennyire lesz fizetőképes kereslet a jelentősen magasabb árú lakásokra.