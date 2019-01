Ennyiért veszünk lakásokat Budapesten - Látványos ábrán a vásárlói döntések

A hálózat által a fővárosban eladott lakások mintegy harmada volt új építésű lakás, amelyek narancssárga színnel láthatók az ábrán. Az adásvételek nagyobb részét kitevő használt lakásokat szürke szín jelzi. Az ábra függőleges tengelyén az alapterület, a vízszintesen pedig az ár látszik, ami alapján jól meghatározható, hogy milyen ársávban keltek el a különböző méretű lakások.

Klikk a képre!

Forrás: Otthon Centrum

Az ábrán egyértelműen látszik, hogy az új lakások drágábbak a használt ingatlanoknál és a legtöbb adásvétel 15-40 millió forint között történt, míg az új építésű lakások esetében 20-60 millió forint közötti ársávban történt a legtöbb tranzakció.Ezen kívül néhány kiugró érték is megfigyelhető, például egy 150 négyzetméteres lakás 20 millió forintért, ami - feltehetően az állapota és/vagy fekvése miatt - kimondottan alacsony áron cserélt gazdát, akárcsak az a 200 négyzetméteresnél is nagyobb ingatlan, amit 25 millió forint környékén adtak el. Bár nem tudjuk, hogy ezek hol találhatók, nem kizárt, hogy felújítandó szuterénekről van szó, amelyek ára jelentősen alacsonyabb a piaci átlagnál.Ezzel szemben a másik oldalon látunk olyan új építésű lakást, amelynek alapterülete az 50 négyzetmétert sem éri el, a vételára viszont 120 millió forint körül volt, de 100 négyzetméteres alapterülettel is gazdát cserélt néhány új lakás a 140-150 millió forintos ársávban. A cikkünk következő részeiben Pest megye és az ország többi részének lakáspiacát is hasonló módon mutatjuk be.