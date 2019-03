Érdemes még beszállni a lakáspiacba? - Az attól függ

Ma is folytatódik a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Lakás 2019 Kiállítás. A Millenáris 'B' épületében lévő ingyenes rendezvény pénteken 12-19 óra között, szombaton és vasárnap 10-18 óra között várja a látogatókat.

Lássunk egy példát: a Corvin-negyedben egy 50 négyzetméteres, másfél szobás lakás rövid távú kiadása 55 százalékos kihasználtságot feltételezve 8,4 százalékos teljes nettó hozammal kecsegtet, míg ha 80 százalékos kihasználtságot feltételezünk ez akár 11,8 százalék is lehet.

A pénteki szakmai Klub eseményen leginkább a jövőbeli várakozásaikat osztották meg a szakértők a résztvevőkkel, míg a mai Portfolio Lakás Klub előadásai, és szakérői beszélgetése főleg azoknak lehet érdekes, akik konkrét tanácsokat, iránymutatást szeretnének kapni az új, vagy használt lakások vásárlásához, legyen szó a hitelezésről, az állami támogatások felvételéről, vagy a jogi buktatókról. A pénteki Lakás Klub Extra első részében már szó volt az új CSOK részleteiről, arról, hogy készüljünk-e a lufi durranására, illetve az általános várakozásokról, amelyeket ebben a cikkben foglaltuk össze:A második részben arról beszélgettek a szakértők, hogy vajon még érdemes-e beszállni a lakáspiacba, illetve hogy milyen trendekkel szembesülhetnek a kisbefektetők.előadásában elmondta, hogy 2014 eleje és 2018 harmadik negyedéve között 98 százalékos drágulás volt a lakáspiacon. Ez az új lakások esetében 2012 és 2018 között 42 százalékot tett ki. A hozamok is jelentősen nőttek, sokan az ingatlanbefektetések felé fordultak, nem is csoda, hiszen legutoljára 1998 és 2001 között lehetett olyan hozamokat elérni, mint most, de akkor is csupán 3 éves időszakról lehetett beszélni, szemben a mostani eddig 5 éves időtartammal.Jelenleg a bruttó bérleti hozam a XIII. kerületben például 5,8 százalék (nettó hozam, vagyis az adózás, felújítás, egyéb kiadások után 3,7%) míg a IX. kerületben ez 5,5 százalék (nettó 3%). Az, hogy megéri-e most beszállni a lakáspiacba nagyon függ az árak jövőbeli emelkedésétől. A belvárosban rövid távú lakáskiadás esetén akár kétszámjegyű is lehet a hozam, magasabb kihasználság mellett.

Érdemes még beszállni a lakáspiacba?

a saját projektjük kapcsán (K40) elmondta, hogy a vásárlóik 80 százaléka befektetési céllal vásárol, egy-két lakást és túlnyomó részt a vásárlók saját forrásokból fedezik a vételárat, a hitfelvétel elenyésző. Arra a kérdésre, hogy továbbra is érdemes-e ingatlanba fektetni, elmontda, hogy a bérletből adódó jövedelem és az értéknövekedés miatt a válasza egyértelműen igen., elmondta, hogy náluk a vásárlók 100 százalékban befektetők, a nagy érdeklődés miatt egy rangsoros rendszerrel értékesítenek, nem azonnali adásvételről van szó. Szerinte is érdemes még beszállni a lakáspiacba, gyakorlatilag alig van új telek, új projekt a belvárosban, így olyan minimális kockázatot vállal az, aki itt vásárol, hogy mindenképpen megéri beszállni.40 százalékos befektetői arányról számolt be országosan. A cég egyik alapjában újszerű lakásokat vásároltak, összesen 73 lakást (Budapesten és Debrecenben) amit a kisbefektetők részére kínálnak. A várható hozamok 10 százalék felettiek, a szakértő azt is hozzátette, hogy rövid távon szerinte érdemes beszállni a lakáspiacba, csak úgy mint hosszú távon, közép távon azonban lehet korrekció a piacon.a rövid távú lakáskiadás kapcsán elmondta, hogy 2010 körül bármilyen lakást ki lehetett adni, jellemzően valaki bérelt hosszú távra egy ingatlant, ezt kiadta rövid távra a turistáknak. Most már sokkal jobb minőségű lakásokat adnak ki, és a hosszú távú bérleti díjak növekedése miatt már nem éri meg mindenkinek ezt csinálni. A piaci szerepelők nagy részének egy-két lakása van, nekik a szabályozási környezet kedvező. Még mindig kétszámjegyű hozamot tudnak elérni, de már sokan vannak, akik a kiszálláson gondolkodnak, főleg azok, akiknek a lakás lokációja nem annyira kedvező.elmondta, hogy a jelenlegi társasházi szabályozások nem teszik lehetővé, hogy egységesen határozzák meg a szálláshelyként üzemeltetett lakások helyzetét. A piac fehérítése abból a szempontból nehéz, hogy aki nem jelenti be, hogy szálláshelyként adja ki a lakását, annak az ellenőrzésére a NAV-nak korlátozott kapacitásai vannak. Arra a kérdésre, hogy érdemes-e beszállni most a kiadási piacra elmondta, hogy szabályozási oldalról nem számít rá, hogy olyan újítások lennének, ami megnehezítené a kiadási célú lakásvásárlók helyzetét.