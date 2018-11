ÉVOSZ-elnök: húszezer lakást érint az alacsony áfa megtartása

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

Mintegy húszezer lakást érint a kormány a héten bejelentett javaslata az ötszázalékos forgalmi adó alkalmazhatóságáról 2023 végéig - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Időknek Mintegy 35-40 ezer lakás áll kivitelezés alatt országszerte, és figyelembe véve, hogy az idei első három negyedévben valamivel több, mint tízezer otthon készült el, 18-20 ezer lehet az idén összesen elkészülő új lakások száma. Koji László szerint a többi, már engedéllyel rendelkező lakás szerződéses viszonyaiban mind több bonyodalom adódott a kedvezmény 2019 végi lejáratához közeledvén, ami a finanszírozhatóságban komoly gondokhoz vezetett volna.Kaotikus helyzet, egyre több vita kezdett kialakulni, de ezeknek ezzel most elejét veszi a kormányzat - fogalmazott az ÉVOSZ elnöke a lap szombati számában, megjegyezve, hogy jelentős összegekről van szó, hiszen már egy nettó harmincmillió forintba kerülő új lakásnál is hat és fél millió forint a különbség az öt vagy a 27 százalék áfával számolt bruttó árban.Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület javaslatáról - amely szerint az építési engedélyekre szóló november 1-jei határidőt 2019. március 31-ig kellene kitolni - Koji László azt mondta, ez a módosítás további mintegy négy-ötezer lakást érintene. Úgy tudjuk azonban, a határidőben nem várható változás, noha az Országgyűlésnek még el kell fogadnia a javaslatot.Koji László hozzátette, hogy a szövetség egyeztetéseket folytat az innovációs tárcával a 2019 utáni lakáspiaci kedvezményekről. A szakszövetség egyik javaslata értelmében adó-visszatérítés segítené a családokat valamennyi kész otthon, így társasházi lakás vagy családi ház megvásárlásakor is, és lakásfelújításoknál is vissza lehetne igényelni az áfát. Jelenleg adó-visszatérítésre a saját családi ház építésekor van lehetőség: az egyes részmunkák és építőanyagok után az építtető 27 százalékos forgalmi adót fizet, ám a kereskedelmi bankokon keresztül akár ötmillió forint áfát vissza tud igényelni.