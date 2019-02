Évtizedek óta pusztul a legendás épület - Szomorú okokból nem csapnak le a fejlesztők az Anker-házra

Az elmúlt hetekben szakmai körökben egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy mennyire botrányos, hogy évtizedek óta semmi sem történik a pesti belváros ékkövének számító Anker-házzal. Turisták és külföldi üzletemberek is szóvá tették, hogy a Deák téren álló ikonikus épület lehangoló képet mutat, látszik, hogy úgymond nincs gazdája. A két részből álló komplexumban két külön társasház működik, de a lakóknak nincs pénzük a felújításra.Magyar és külföldi beruházókkal folytatott beszélgetéseinkből egyértelmű, hogy már régóta szemeznek a Deák téren magasodó ikonikus épülettel. Információink szerint nem a pénz az akadály, noha több milliárd forintos beruházásról lenne szó és hitel is szükséges lehet.

Alpár Ignác volt a befutó Az Anker biztosító új székházára három jeles pályázat érkezett, ezek közül végül Alpár Ignácét fogadták el. Az 1910-ben átadott komplexum azért is érdekes, mert félkörívben átszeli egy kis utca, ami a legelső tervekben még nem volt benne, így jött létre az Anker-köz. A két épület két önálló társasházként működik. Voltak benne műteremlakások is, ma már csak egy ilyen van.

Az igazi visszatartó erő az, hogy számtalan magán tulajdonossal, valamint az önkormányzattal és természetesen rengeteg állami szervvel kellene megegyezni és konzultálni. Rendkívül bonyolult az eljárás és hosszadalmas, így egy magánbefektető vagy fejlesztő inkább más projekteket választ. Olyanokat, amelyeknél tisztábbak a tulajdoni viszonyok, kevesebb kivásárlás szükséges, biztonságosabb és gyorsabb is a befektetett pénz megtérülése.A lehetséges magyar ingatlanfejlesztők között olyanok jöhetnek számításba, akiknek van már tapasztalata nagy műemléki épületek felújításában és hasznosításában. Ilyen egyebek között a DVM group. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Váci utca és a Vörösmarty tér sarkán található Váci 1 tömbjének megújítása és egy áruház+irodaház+vendéglátás hármas funkció kialakítása, továbbá az Eiffel Palace irodaház rehabilitálása a Nyugati téren.Arab és török beruházók is szóba jöhetnek, akik a Ferenciek terén tették le névjegyüket: a jordán Mellow Mood csoport a Klotild palota (most Buddha bar hotel) és a Párisi Udvar (a Hyatt lesz az üzemeltető) felújítását végezték/végzik. A török Öyzer csoport helyi leányvállalata a szemközti Matild palota renoválására vállalkozott, ott a Marriott egyik hotelmárkája nyílik majd.Nem zárható ki, hogy a Szabadság téri, volt Tőzsdepalotát felújító és irodai és kiskereskedelmi funkciót bele szervező kanadai Tippin Corporation is fantáziát lát az Anker-házban. Évekkel ezelőtt a tulajdonos egy interjúban jelezte: kifejezetten érdekli a város szíve, s a cégnek világszerte szerzett több évtizedes tapasztalata van az ilyen ikonikus épületek felújításában.Ha mégis birtokon belül kerülne az új tulajdonos, várhatóan luxus lakásokat, vagy exkluzív szállodát alakítana ki. A lokáció eleve bármelyik hasznosítási formát indokolhatja. Az egyediséget erősítik a műszaki adottságok: nagy belmagasságok, az alsó két szint nagy portáljai kiskereskedelmi és vendéglátói funkcióért kiáltanak és a tetőtér egy része is jól hasznosítható, főleg lakó funkcióra. Az épület 2011 óta műemlékvédelem alatt áll, vagyis nagyon szigorú előírások érvényesek első sorban a homlokzatra vonatkozóan, de a belső térkiosztásnál is, utóbbi nagyon megdobhatja a költségeket és korlátozhatja a hasznosítást.