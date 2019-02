Ez a két térkép mindent megmagyaráz a hazai lakásárakról

A válság előtti évek során az államilag támogatott jelzálog-hitel termékek megjelenése majd a deviza-hitelek térhódítása adott lendületet a hazai lakáspiacnak, majd a 2008-tól kibontakozó nemzetközi pénzügyi válság sok évre befagyasztotta a piacot. Az újraéledéshez szükség volt a deviza-hitelek kivezetésére és az új családi otthonteremtési támogatásra, valamint a lakásépítés ösztönzésére, amit kedvezményes, 5 százalékos áfamérték bevezetésével kívánt elérni a kormányzat. Ezek és a kedvező kamatkörnyezet, a javuló jövedelmi és általános gazdasági kilátások eredményeként kapott szárnyra ismét a lakáspiac. Az olcsó hitelek mellett az alacsony hozamkörnyezet is újrapozicionálta a lakást, mint befektetési eszközt, a forgalom jelentős hányadát ilyen célú vásárlások adták, különösen a fővárosban és a nagyobb városokban.Ahogy nőtt a vásárlási kedv, úgy drágultak a lakások. 2018-ban Budapesten és a megyeszékhelyeken már meghaladták a válság előtti szintet. Az árnövekedés hátterében a lakáspiac térbeli koncentráltsága áll: leginkább a városok és városkörnyéki települések iránt van kereslet, különösen a főváros térségében és a megyei jogú városokban és a környező településeken. Ahol fejlődik a helyi gazdaság, van megélhetést biztosító munkalehetőség, oda költöznek az emberek. A növekvő kereslet pedig hajtja az árakat felfelé.

Adásvételek 1000 lakosra vetített száma járásonként, Forrás: Otthon Centrum

Mivel az ország össznépessége csökkenő tendenciát mutat, a költözések leginkább a belföldi vándorlással függnek össze, ami az árak térbeli egyenlőtlenségén is látszik. A belső vándorlás iránya az elmúlt évek adatai alapján egyértelműen Közép-Magyarország és a nyugati határszél felé mutat, az ország peremvidékeiről, különösen északról és keletről ide költöznek jobb megélhetés reményében. A nyugati határszél városaiból az osztrák munkahelyek napi ingázási távolságra vannak, a magasabb kereset lehetősége vonzza a munkavállalókat.

Belföldi vándorlási mérleg 2015-2017, Forrás: KSH, Otthon Centrum

A lakáspiaci aktivitás erősen összefügg a városiasodással: a lakáspiaci tranzakciók lakosságra vetített fajlagos értékei azt tükrözik, hogy a legtöbb lakásvásárlás a nagyvárosi térségekben, a fővárosban és környékén, valamint a Balaton-parti településeken történik Magyarországon. A Balaton térsége, különösen a fővároshoz közelebb fekvő keleti medence egyben vándorlási célpont is. A KSH által közzétett lezárt évek adásvételi statisztikája is a városok, mindenekelőtt a nagyvárosok domináns szerepét mutatja: ahol sokan élnek és sok ingatlan van, ott cserélnek gazdát a legnagyobb számban a társasházi lakások és családi házak. A községek esetében is erős a korreláció a népességszám és a lakás adásvételek száma között, azaz a nagyobb lélekszámú települések jellemzően nagyobb tranzakciószámmal bírnak, azok a térségek, ahol a települések átlagos mérete nagyobb, ott az aprófalvas térségekhez képest jelentősebb a lakáspiaci aktivitás.