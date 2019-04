Ez lehet a következő nagy dobás az ingatlanpiacon? - Hatalmas szükség van kollégiumokra

Vannak új kollégiumok itthon?

A felmérés kapcsán megkérdezett befektetők több mint 32 százaléka aktívan jelen van hasonló régiós beruházásokban, vagy belépési szándékuk van. A legnépszerűbb piac - mind a már meglévő beruházási tevékenység, mind pedig a jövőbeni beruházásokat fontolgatók körében - Lengyelország (a válaszadók 50%-a szerint), amelyet Csehország (28%) és Magyarország (14%) követ. A jelentés szerint több országban a kínálat lényegesen alulmarad a várható kereslethez képest.A kiadvány becsült előrejelzése szerint a legtöbb közép-kelet-európai városban 2028-ra a magánkollégiumok terén jelentős hiány alakulhat ki. Ha a külföldi diákok számát az adott városban található férőhelyek számával összehasonlítjuk, akkor várhatóan 2028-ra Varsóban lesz a legnagyobb hiány (8,4 ezer ágy), amelyet Budapest (3,6 ezer ágy), Krakkó (1,2 ezer), Prága (790) és Pozsony (300) követ. Bukarest volt az egyetlen város, amely többlettel végzett. Eszerint a forgatókönyv szerint, és egy ágyas hálószobával számolva a várható keresletet kielégítő magánkollégium-állomány becsült értéke eléri az 1,22 milliárd eurót."A diákok száma és költekezései nem követik a gazdasági ciklusok váltakozásait. Ezért a végfelhasználói kereslet nem követi olyan szektorok változását, amelyek erősebben függnek a gyors GDP-növekedéstől, mint például az iroda- vagy ipari ingatlanpiac. A befektetőknek most ezeket a jellemzőket is érdemes megfontolni, hiszen a GDP növekedési előrejelzéseket az Eurózónára (és egyéb országokra világszerte) vonatkozóan lefelé módosítják" - mondtaJelenleg csak két magántulajdonban lévő (nem az államhoz kapcsolódó) és menedzselt kollégium van Budapesten: a Milestone a 9. kerületben 384 apartmannal, és a hamarosan Budapest 7. kerületében megnyíló IN Budapest, 142 apartmannal. Mindkét ingatlan leginkább a külföldi diákoknak kínál magas színvonalú, teljes körű szolgáltatást nyújtó szállást. A fentebb felvázolt két magánkollégiumot leszámítva a budapesti piac még mindig kevésbé kifejlett és nincsenek új projektek sem kilátásban."A Colliers által alkalmazott kutatási módszer alapján úgy tűnik, hogy Budapesten az elkövetkező években hiány lesz magánkollégiumokból - feltéve, hogy a jelenlegi keresletnövekedés folytatódik - éppen ezért úgy gondoljuk, hogy hosszú távon igenis lesz helye az új projekteknek. Ugyanakkor az még nyitott kérdés, hogy a befektetők mikor kezdenek majd érdeklődni a magyar piac iránt, hogy felgyorsítsák az új magánkollégiumok fejlesztését"- mondta"A statisztikák szerint több magyar diák lakik állami- és magánkollégiumokban együttesen, mint az európai átlag, de a kínálat szűkössége miatt a magánkollégiumok ára így is az egyik legmagasabb a régióban. A piac tehát készen áll a fejlesztésekre, habár a kereslet a kezdetekben várhatóan inkább a külföldi diákok részéről várható, az alternatívát jelentő lakásbérlet díjának a további emelkedése meghozhatja a tehetősebb magyar diákok kedvét is az ilyen elhelyezésre" - mondta"A PBSA jelenlegi kínálata a közép-kelet-európai 6 vizsgált piacon 20 ingatlanra korlátozódik. Viszont Varsóban, Krakkóban és Bukarestben jelenleg nyolc áll építés alatt, és a szektor fejlesztési tevékenysége is növekszik - habár vitathatatlanul a kívántnál lassabb tempóban, mivel a befektetők csak most kezdik felfedezni a szektorban rejlő lehetőségeket."