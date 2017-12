Ezek az ország legolcsóbb utcái!

A KSH adatai szerint 2016-ban tíz olyan utca volt Magyarországon, ahol a megvalósult adásvételek átlagára nem érte el a 30 ezer forintot négyzetméterenként. Ezek többsége Borsod megyei település, de például Komló, Salgótarján és Szigetvár egy-egy utcája is szerepel a listán.

Kínálati árak

Mi a probléma mindezzel?

További információkért kattints a képre!

Hol marad a felzárkózás?

Az ország legolcsóbb utcája az ózdi Kisamerika sor lett, ahol a lakások négyzetméterára tavaly éppen csak elérte a 20 ezer forintot. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy vannak az országban ennél is olcsóbb utcák, a KSH viszont csak azokat az utcákat nézte, ahol 2016-ban ingatlan adásvétel történt.Az ingatlan.com kínálatában fajlagos árakat nézve feltűnnek ennél is olcsóbb házak. A kínálat alapján akár már 300 ezer forintért - négyzetméterenként 5-10 ezer forintért - is ingatlanhoz lehet jutni, ezek azonban omladozó, rendkívül rossz állapotú - bontásra ítélt - házak, ahol az ár inkább a hozzá tartozó telekre vonatkozik szemben a rajta lévő épülettel. Az épületek állapota miatt ilyen esetben a komfortfokozatról sem érdemes beszélni, viszont a telek mérete és elhelyezkedése miatt alkalmanként így is gazdára találnak.A kiugróan alacsony ingatlanárak leginkább akkor jelentenek problémát, ha az ott élők másik helyre költöznének. Nem feltétlenül Budapestre kell gondolni, sokszor egy községből a járásközpontba, vagy egy kisvárosból a megyeszékhelyre történő költözést sem lehet finanszírozni a meglévő lakás eladásából, ezek ugyanis korlátozottan forgalomképes ingatlanok, amelyekre még a nyomott áron is nehéz vevőt találni, így lényegében az ott élők számára megszűnik az országon belüli mobilitás. Az ott lakóknak esélyük sincs a költözésre, mivel ingatlanuk értéke Magyarország drágább településein mindössze egy-két négyzetméterre lenne elég. Az említett ózdi utcában például egy 50 négyzetméteres ikerházfél alig több, mint 1 millió forintot ér, amiből Budapesten az olcsóbb kerületekben is legfeljebb három négyzetméternyi lakás jönne ki, míg a kelet-magyarországi megyeszékhelyeken is maximum 10-15 négyzetméter.Nemrég jelent meg egy elemzés arról, hogy a vidéki lakásárak is elkezdtek felzárkózni Budapesthez, ez ugyanakkor meglehetősen területspecifikus, és egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy tartós jelenségről van szó.

Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján például még az idén is Budapest drágult legnagyobb ütemben, noha a községek sem maradtak le sokkal. Ez alapján tehát még nem lehet kijelenteni azt, hogy az árkülönbségek csökkennének, de ha meg is valósulna a közeledés, egy 20 ezer forintos ózdi és egy 412 ezer forintos budapesti négyzetméterár még akkor is fényévekre van egymástól.