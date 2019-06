Ezekben a kerületekben biztos nincs hiány új lakásból

Összefügg az élhetőség és az átlagos lakásszám?

A legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján 500 lakóprojekt van jelenleg folyamatban, amelyeknek a nagy része négy kerületben összpontosul: a projektszámot illetően kiemelkedő a XIII., a XI., a III. és a XIV. kerület, utóbbiban is még több mint 40 lakóparkot fejlesztenek, míg a legerősebb XIII. kerületben közel 90 ezeknek a száma. A XI. és XIII. kerületekben nemcsak a projektek száma, de az épülő állomány is a legnagyobb, ami részben a terület nagyságával is magyarázható, előbbiben közel 4000, míg az utóbbiban 6750 lakást építenek, amiről már korábban be is számoltunk. Érdekes a III. kerület, ahol 56 projekt van folyamatban, ami kifejezetten magasnak számít a többi kerület értékeihez képest.A projektek számánál még fontosabb mutató lehet, hogy mennyi az átlagos lakásszám egy lakóparkon belül, nagy ugyanis a szórás ezek tekintetében is. Az épülő állományban vegyesen vannak 4-5 lakásos társasházak, de akár 3-400 lakásos lakóparkok is. Ha pedig a beépítettséget az élhetőség egy dimenziójaként ragadjuk meg, akkor pont a legnépszerűbb kerületek lesznek azok, ahol a sűrű és nagyon nagy projektek magas lakásszáma néhányak számára kevésbé élhető környezetet jelenthet, amellett, hogy lokációban, vagy éppen árban ezek előnyösebbek lehetnek.Az átlagos lakásszám projektenként a IX., a XIII. és X. kerületben a legnagyobb, mindhárom esetében megközelítőleg 100 lakást építenek projektenként. A X. kerület elég szélsőségesnek mondható abból a szempontból, hogy csupán 12 projekt található (ezek a minimum 4 lakásos új társasházakat fedik le, amelyekben legalább egy szabad lakást még kínálnak a fejlesztők), amik összesen 1160 új lakást foglalnak magukba. Csupán négy olyan terület van Budapesten ahol több a projekt, mint ezeken belül a lakások átlagos száma - XIV., III. II. XII. - ezeken a részeken elszórtan több helyen épülnek lakóparkok, ami jobban megfelelhet a sokak számára fontos élhetőbb környezeti szempontnak.