Ezért kellett módosítani a CSOK szabályain - Főleg a budapesti lakások érintettek

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik.... Tovább »

Július elsejétől számos, a Családi Otthonteremtési Kedvezményt érintő módosítás lépett életbe. A legtöbbeket érintő és talán legnagyobb hatású változás, hogy a többgyermekes családok számára, CSOK mellé igényelhető otthonteremtési kamattámogatás a jövőben használt lakás vásárlására is felhasználható. Tekintve, hogy az ingatlan tranzakciók nagyjából 95 százaléka a használt piacon zajlik, ez óriási segítség lehet a családok számára.Emellett több olyan változás is életbe lépett, amely talán nem érint ilyen sokakat, mégis több tízezer tranzakcióra lehet hatással a jövőben. Ezek egyike, hogy eltörölték a 35 millió forintos értékhatárt a használt ingatlanok esetében, így ezt a korlátozást - az új építésű ingatlanokra vonatkozó korábban is hatályos szabályozáshoz hasonlóan - már nem kell figyelembe venni a CSOK igénylésekor.Országosan tavaly körülbelül a teljes forgalom 14%-át tették ki a 35 millió forintnál drágább használt ingatlanok adásvételei, nagyjából 21 ezer ilyen tranzakció történt. Sokkal látványosabb azonban ez a szám Budapesten, hiszen a fővárosban már tízből négy eladott ingatlan az értékhatár fölé kúszott. Arról nem is beszélve, hogy a CSOK méretlimitjeit figyelembe véve, a fővárosi igénylők mozgástere még inkább behatárolt.A változtatás nélkül a legdrágább kerületekben jószerivel már nem is lehetne a CSOK segítségével, a megkövetelt paramétereknek megfelelő lakást vásárolni, maradnának az olcsóbb külső-pesti kerületek, ahol az átlagos négyzetméterár még 3-400 ezer forint között van. "Nehéz megmondani, hogy hány családot akadályozhatott meg a korábbi felső értékhatár álmai otthonának megvásárlásában, de egy biztos: több tízezer ingatlan vált elérhetővé a családok számára" - mondta. "Természetesen most is meg kell felelni bizonyos követelményeknek (például alapterület, műszaki kialakítás), de júliustól eggyel kevesebb a megkötés a családok számára. Az értékhatár eltörlése és a falusi CSOK bevezetése - ha nem is általánosan és látványosan, de - minden bizonnyal áremelkedéshez vezet a piacon" - tette hozzá a szakértő.Vannak persze olyan megyék, ahol a felső értékhatár jelentette megkötés eddig is szinte teljesen ismeretlen probléma volt. Nógrád, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben például elhanyagolható az érintett ingatlanok száma, jószerivel évi egy-két tucatnyi értékesítésről beszélhettünk. A legdrágább budapesti kerületekben pont ellentétes az arány, az ingatlanok csak elenyésző része talált gazdára 35 millió forint alatt. Ezért Valkó Dávid úgy véli, hogy a szabályozás nagy valószínűséggel azoknak a - például agglomerációs - településeknek a piacára lehet majd kedvező hatással, amelyek nem tartoznak a falusi CSOK hatálya alá, ám ingatlanáraik már elég magasak ahhoz, hogy a korábbi értékhatár akadályt jelentett volna a kedvezmény igénylésében.