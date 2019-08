Felforgatják a Fertő-tó ingatlanpiacát a tervezett fejlesztések

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

Kétségkívül kiaknázatlan lehetőséget igyekszik kihasználni a több mint harmincmilliárd forint összköltségűre becsült üdülő- és városfejlesztési program a Fertő-tónál. A vízpartnak ugyan kis része tartozik Magyarországhoz, mégis elmondható, hogy hazánk egyik legérintetlenebb állóvízi tava, több, turisztikai szempontból is izgalmas helyszínnel.A több ütemben megvalósuló projekt a Fertő-tó magyarországi partszakaszának átfogó korszerűsítését ígéri, melybe új hajó- és horgászkikötők, a strand bővítése és felújítása, kempingek, új vendéglátóegységek létesítése is beletartozik. Ezt követi majd a második ütemben elkészülő M85-ös gyorsforgalmi út a Sopron-Fertőrákos szakaszon. A nagyberuházás ingatlanpiaci szempontból is hozhat változásokat mind a befektetőknek, mind az otthonkeresőknek. A NAV legfrissebb adatai szerint Sopron az egyik legdrágább megyei jogú városunk; az ott jellemző 357 ezer forintos átlagos négyzetméteráraktól a part-menti települések sem sokkal maradnak el. A szomszédos Hegykőn például 328 ezer forintos átlagos négyzetméteráron adtak el tavaly lakásokat. A 2018-as lakóingatlan-piaci adatokat összesítő, legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján elmondható, hogy Győr-Moson-Sopron továbbra is a legdrágább megyének számít, járási szinten pedig a Fertő-tó menti településeket is magába foglaló Soproni járásban is átlagosan több mint 310 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért. A járáshoz tartozik a műemlékekben és kulturális lehetőségekben gazdag Sopron, a fertődi Esterházy-kastély, a kiépített kerékpárútvonalakkal és az alpokaljai túraútvonalakkal rendelkező Fertőrákos vagy éppen a termálfürdővel is rendelkező Hegykő.Habár a Győri járás munkalehetőségek szempontjából jóval kedvezőbb térség, a Soproni járás átlagos négyzetméterára mégis magasabb. Ez egyrészt köszönhető a területén lévő kulturális értékeknek és természeti adottságoknak, illetve az osztrák határ közelségének. A Fertő-tó mégis egyelőre ingatlanpiaci szempontból is állóvíz, a fejlesztések bejelentése óta nem tapasztalható nagy változás a Soproni járás áraiban."A fejlesztések várhatóan 2020-ban fejeződnek be, az üdülőközponton kívül vízi infrastruktúra és bekötőutak is épülnek majd. Várakozásaink szerint ekkor válik igazán vonzóvá a térség, beindítva az ingatlanvásárlók fantáziáját. Ebben az időszakban jócskán, becsléseink szerint mintegy 10-20 százalékkal megemelkedhet a járásban található lakóingatlanok átlagos négyzetméterára." - hívta fel a figyelmet