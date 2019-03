Fordulóponthoz érkezett a budapesti újlakás-piac - Itt a változás ideje?

Save the date! A május 8-án megrendezésre kerülő Portfolio Építőipar 2019 konferencián átfogóan tekintünk a szektort érintő legfontosabb kérdésekre és célzottan járjuk körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket. A legfontosabb szakmai szereplők, kivitelezők, tervezők, döntéshozók, érdekvédők, szabályozók, finanszírozók, fejlesztők, jogászok vitatják meg, az FM & Office konferenciával párhuzamosan, a szektor jelenét és jövőjét. ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egyre kevesebb lakóparkot kezdenek el építeni

2018 utolsó negyedévében az Aktivitás-Kezdés mutató értéke 75 milliárd forintra rúgott, mely a legalacsonyabb értéket jelentette 2017 eleje óta, ugyanakkor továbbra is magasabbnak bizonyult, mint amit 2016 azonos időszakában mértek.

A tavalyi utolsó negyedév számos újdonságot hozott a lakáspiacnak a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs sorsához kapcsolódóan. A kedvezményes kulcs ugyan megszűnik 2019. december 31. után, azonban a 2018. november 1-én jogerős építési engedéllyel rendelkező projektek esetében még lehet majd alkalmazni a 2023-ig történő értékesítéseknél. Az új szabály nagy könnyebbséget jelent a már futó beruházások számára; nem kell a házakat mindenképpen az idén befejezni, hanem az átadás áttolódhat 2020-ra is.Azon fejlesztők is örülhetnek az új szabályoknak, akiknek volt ugyan építési engedéllyel rendelkező projektje, azt azonban még nem indították el. A többieknek azonban már a 27 százalékos áfakulccsal kell majd számolniuk az értékesítés során, mely jelentősen visszavetheti az építési kedvet. Ekkora áremelkedést ugyanis nem lesz könnyű érvényesíteni a lakásárakban, miközben még akár a kedvezményes, 5 százalékos áfakulccsal is lesznek a piacon projektek. Nagy kérdés, hogy a fejlesztők a profitkalkulációk alapján a plusz 21 százalékos teherből mennyit lesznek képesek majd átvállalni.Az már látszik, hogy 2018-ban csökkent az elindult társasházi lakásépítések volumene, az Aktivitás-Kezdés mutató értéke 342 milliárd forintot tett ki az ibuild.info adatbázis alapján, míg 2017-ben a legalább 4 lakást tartalmazó beruházások esetében 432 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések.2017-hez képest jelentősen növekedett a befejezett társasházi lakásépítések volumene, a csúszások hatására azonban kisebb mértékben, mint a várt. Végül valamivel több, mint 220 milliárd forint értékben készültek el társasházi projektekben lakások. 2019-re a lakásépítési Aktivitás-Befejezés mutató értéke ennél is magasabb lehet, megközelítheti az 560 milliárd forintot is.Ugyanakkor ezeknél a folyamatban lévő projekteknél is lehet csúszásokra számítani, ráadásul a kedvezményes áfaszabályok változása is lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kényelmesebben fejezzék be projektjeiket, így több, jelenleg még 2019-es befejezési dátumú beruházás tényleges átadása tolódhat át 2020-ra.

Az építési fázisba lépett társasházi projektek összvolumenét tekintve még nagyobb a területi egyenlőtlenség, mint az építőipar egészét nézve, a társasházi építések 65 százaléka Közép-Magyarországon vette kezdetét tavaly. Bár a 2017-es közel 70 százalékkal szemben így csökkent a terület részesedése, a 2014-2017-es időszakot jellemző 62 százalékhoz képest azonban így is magasabbnak számított.