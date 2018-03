Forradalmi újítás: elkészült Budapest interaktív újlakástérképe

Érdekel a lakáspiac jövője? Kíváncsi vagy mi várható az új építésű lakások piacán? Lakást vennél vagy eladnál? Gyere el május 4-én a Portfolio Ingatlan által szervezett Lakás Konferenciára, ahol többek között előadást tart Horváth Áron, az Eltinga kutatóközpont vezetője is. ÁTTEKINTÉS

Az adatbázis jelenleg 18 ezer lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatók, amelyek 2017 nyarán vagy őszén legalább egy szabad lakást tartalmaztak. A listázott szabad lakások száma 7450, ami a nyári stagnálást követően ismét emelkedéstmutat. Több nagyobb projektet is most indítottak el a fejlesztők, bízva abban, hogy a kedvezményes építőipari áfa megszűnéséig értékesíteni tudják a lakásokat.2017 őszén összesen 2200 lakást adtak el a fejlesztők, ami 400-zal több, mint a nyári érték, és 50 lakással a tavaszi rekordot is meghaladja. Az új lakások koncentrációját jól mutatja, hogy az eladott lakások harmada Angyalföldön található, ahol szintén rekordot döntött az értékesítés az előző gyengébb negyedévhez képest. A külső-pesti projektek viszont továbbra is csökkenő eladást produkáltak.

Alapterület szerint az 50-80 négyzetméteres lakások eladási valószínűsége nőtt leginkább.

A 25 és 40 millió forint közötti lakásoknál átlagosan 10,7 hónapos eladási idő várható, ami 3 hónappal kevesebb, mint a nyáron mért érték.

Azon lakások, amelyek most és az előző negyedévben is eladók voltak, átlagosan 1 millió forinttal drágultak.

A szabad lakások négyzetméterára egy év alatt átlagosan 16 százalékkal nőtt Budapesten.

2018-ban 8 ezer, 2019-ben pedig 6400 lakás átadása várható azokban a projektekben, ahol jelenleg még található szabad lakás.