Ha így megy tovább minden, katasztrofális helyzetbe kerül az építőipar

A cég október és november folyamán három általános iskolában mintegy kétszáz továbbtanulás előtt álló diák számára tartott előadást, melyben bemutatták az építő szakmák szépségeit és perspektíváit. Az előadássorozat célja az építő szakmák népszerűsítése volt a fiatalok körében, a vállalat tapasztalatai és felmérései szerint ugyanis a fokozódó szakemberhiány egyik fő oka, hogy egyre kevesebb fiatal választja az építő szakmákat.A probléma összetett. Például arra az előadássorozat világított rá, hogy a fiatalok nem is ismerik az építő szakmákat, sok alapvetőnek tűnő szakma létezéséről egyáltalán nem is tudnak. A kőművest, festőt még ismerik és tudják mit csinál, de bármennyire hihetetlen, a többség tudása itt meg is áll. A probléma jobb megismerése és megértése érdekében további felméréseket tervezünk, mert úgy tűnik, hogy hiába az egyes mesterségek népszerűsítése, ha nem tudják mit is takar valójában - mondta el a Magyar Építéstechnikának Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.Noha sok fiatal aggódik amiatt, hogy nem lesz munkája vagy nem fog elég pénzt keresni, az építőipari szakmák mégsem népszerűek annak ellenére, hogy mostanra szinte mindegyik szakmában versenyképesek a fizetések és megvan a gyors karrierépítés lehetősége. A szakember szerint az építőiparban dolgozók nagyobb társadalmi megbecsültsége javítana a helyzeten, valamint fontos, hogy a fiatalok megismerhessék a szakmát, így többen válasszák az építőipart hivatásuknak.