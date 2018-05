Ha nem döntünk azonnal, Magyarország végleg lemarad a régiótól

A városok és községek számára nem csak a lakásárak a legfontosabbak, hanem az is, hogy mennyire tudnak vonzók lenni a jövőben. A Smart City konferencia erről szól. A városaink jövőjéről. Regisztrálj most! ÁTTEKINTÉS

Ausztria áll az élen, Magyarország a sereghajtó

A Magyarországon 2016-ban és 2017-ben kiadott építési engedélyek jelentős növekedésének nagy része az új lakások értékesítésére vonatkozó, kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs bevezetésével, valamint az egyszerűsített engedélyezési eljárással magyarázható. Előbbi intézkedések sok új fejlesztőt vonzottak a piacra, de az építőipari kapacitások leterheltsége miatt a projektek jó részénél az építkezés csúszott vagy el sem indult.A vizsgált országok közül jelenleg Ausztriában a legmagasabb a lakásállomány éves megújulási aránya, a 2017-ben felépült lakások száma megközelíti az előző év végén meglévő lakásállomány 1,4 százalékát, de az elmúlt 10 évben is 1 százalék körül alakult a megújulás. A tavalyi évre vonatkozóan Lengyelországban látható még 1 százalékot meghaladó megújulási arány (1,25 százalék), amíg Szlovákiában 0,9 százalékot, Csehországban és Romániában 0,6 százalék körüli értéket jelez a mutató.

Jelenleg Magyarországon és Romániában a legalacsonyabb (5 százalék) az új lakások értékesítését terhelő forgalmi adó mértéke, de Lengyelországban (8 százalék) és Szlovéniában (9,5 százalék) is 10 százaléknál kisebb az adókulcs.

A munkaerőhiány is Magyarországot sújtja a legjobban

Magyarországon a lakásállomány éves megújulási rátája a 2008. évi 0,85 százalékhoz képest ötödére esett 2013-ra és 2017-ben is még alacsony (0,33 százalékos) szintet mutatott. A magyar lakásállomány idei megújulását a tervezett jelentős újlakás-átadások segíteni fogják, de hosszú távon a felépülő lakások számának tartós megnövekedése biztosítaná az állomány érdemi megújulását.Az új lakások értékesítésére vonatkozó kedvezményes áfakulcs bevezetése jelentős ösztönzőként hatott a fejlesztési kedvre. Ebből kiindulva az MNB megvizsgálta a regionális országok általános forgalmi adóztatási gyakorlatát az új lakások értékesítésére vonatkozóan. Az Európai Bizottság által közzétett adatok alapján Ausztria és Szlovákia kivételével a legtöbb regionális ország alkalmazza a csökkentett adókulcs lehetőségét új lakások esetén. Az EU-szabályok szerint az egyes országok szociálpolitikai intézkedés keretében biztosított lakásépítés, -felújítás és -átalakítás esetén jogosultak csökkentett áfakulcs alkalmazására, ezért a legtöbb esetben bizonyos feltételek - alapterület korlát, érték korlát, felhasználási cél - teljesülésekor vehető figyelembe a kedvezményes adókulcs.Új lakásokra a legmagasabb - az általános áfakulccsal megegyező - adómértéket a régióban jelenleg Ausztria és Szlovákia alkalmaz (20 százalék). Magyarország kivételével az új lakások értékesítésére kedvezményes adókulcsot alkalmazó, feljebb említett országok egyike esetén sem található arra utaló információ, hogy határozott időre, ideiglenes jelleggel vezették volna be a csökkentett áfa mértéket. Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2020. január 1-jétől újra az általános (27 százalékos) adómérték lesz irányadó az új lakások értékesítésére vonatkozóan, ami a régió legmagasabb áfakulcsa lesz.Az Európai Bizottság által rendszeresen elvégzett és publikált felmérések eredményei alapján az építőipari termelést gátló tényezőket regionális szinten vizsgálva megállapítható, hogy a munkaerőhiány minden vizsgált országban felmerülő probléma, de legsúlyosabban a magyar építőipart érinti. Lengyelországban és Ausztriában is az EU összesített adatát jócskán meghaladó súlyú termelést gátló tényező az építőipar munkaerőhiánya. A régióban a probléma mértékét jelző egyenlegmutató Romániára mutat legkisebb, az EU összesítést is alul múló értéket. Az alapanyag- és felszereléshiány szintén Magyarországot érinti leginkább, a többi régiós ország esetén lényegesen kisebb arányban említik ezt a tényezőt a megkérdezett vállalkozások a termelés akadályaként. A pénzügyi korlátok jelenléte Lengyelország és Szlovákia építőipara számára jelent leginkább problémát, míg Csehországban, Szlovákiában és Romániában az elégtelen kereslet akadályozza a leginkább az építőipart.