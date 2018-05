Hatalmas az érdeklődés: sokan akarnak lakást venni a hétvégén

A Portfolio tavaszi lakásexpója a Millenárison ismét egy tető alá hozta az ingatlanfejlesztőket, lakásközvetítő hálózatokat, bankokat, lakástakarék-pénztárakat és biztosítókat, mintegy 70 kiállítóval.

A kiállításon a legnagyobb fejlesztők legújabb projektjeikkel vannak jelen, mint például a Metrodom Park, a Metrodom Panoráma, vagy a City Home, és olyan exkluzív fejlesztéseket is bemutatunk, mint az Emerald Residence, a Németvölgyi Residence, a Danubio Budapest, a BudaPart vagy a Harsánylejtő Kertváros. Természetesen az ingatlanközvetítői piac vezető szereplői - az Otthon Centrum, a Duna House, vagy az OTP Ingatlanpont - is kiállítják teljes adatbázisukat. LAKÁS 2018 kiállításon a látogatók választhatnak a legnagyobb hazai bankok, lakástakarékpénztárak és pénzügyi közvetítők számos hitel és pénzügyi termékéből. Ráadásul a CSOK és a 10+10 milliós állami támogatás azoknak is segíthet, akik nemrég még nem is gondolkodtak lakásvásárlásban.

A több ezer eladó lakás mellett a műszaki és esztétikai fejlesztésen gondolkodókat olyan cégek ajánlatai, akciói, tanácsadói várják, akik lakásfelújításban- és modernizálásban nyújtanak segítséget.A szervezők tájékoztatása szerint a kiállítás szombaton és vasárnap is este 6 óráig várja a látogatókat a Millenárison, a belépés ingyenes.