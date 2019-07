Hatalmas az optimizmus: előremenekül a lakáspiac

A természetes személyek által épített lakások aránya 49%-ról 47%-ra csökkent, a vállalkozások által építetteké 49%-ról 52%-ra emelkedett.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 51%-a családi házban, 40%-a többszintes, többlakásos épületben, 4,2%-a lakóparkban található.

A lakások 53%-a értékesítésre, 45%-a saját használatra, 2,1%-a bérbeadásra épült.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 2 m2-rel, 99 m2-re csökkent.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma országosan 0,9%-kal, 18 227-re nőtt, Budapesten alig emelkedett, a megyei jogú városokban 3,2, a többi városokban 5,7%-kal csökkent, míg a községekben 20%-kal nőtt. Az építtetők az esetek 47%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten 7,5%, az alacsonyabb területi egységek felé haladva egyre magasabb, a községekben elérte a 92%-ot.

A kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 11%-kal több, összesen 7486 lakóépület építését tervezték, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 2007 volt, ami 1,3%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.

2019 I. félévében Budapesten 8,6, a kisebb városokban 7,8%-kal kevesebb lakás épült. A megyei jogú városokban 10, a községekben 4,3%-kal több lakást vettek használatba. Pest megyében a lakásépítések száma továbbra is kiemelkedő, ám az előző év azonos időszakához képest 5,9%-kal csökkent. Győr-Moson-Sopron megyében 10%-kal emelkedett az épített lakások száma (1156), amely így önmagában meghaladta az Alföldön és Észak-Magyarországon felépült összes lakásét (1032).Szezonálisan igazított adataink mind az engedélyek, min az átadott lakások számában csökkenést jeleznek az előző negyedévhez képest. Ez némi meglepetést jelent a folyamatos növekedést mutató építőipari számok tükrében. A tendenciát nézve az építési engedélyek száma viszonylag magas szinten stagnál, enyhén ereszkedik. A szabályozói változások (áfaemelés stb.) ismeretében ez nem mondható tragikusnak, hiszen továbbra is azt ígéri, hogy indulnak friss projektek a piacon. Az átadott lakások számának visszaesése a fentiek alapján inkább ideiglenes jelenség lehet, feltehetően még 2020-ban is növekedés várható.