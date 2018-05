Hatalmas rekord a hazai lakáspiacon - De ki építi fel a rengeteg lakást?

Kíváncsi vagy merre tart a lakáspiac? Még nem késő ellátogatni a Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra, ahol az ingatlanszakma szereplői vitatják meg az aktuális legfontosabb kérdéseket! ÁTTEKINTÉS

Budapesten háromszorosára nőtt az épített lakások száma, a városokban és a községekben is dinamikus volt a növekedés.

A természetes személyek által épített lakások aránya 58-ról 50 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 41-ről 50 százalékra emelkedett.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 5 négyzetméterrel 100 négyzetméterre csökkent.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások országos száma 3,4 százalékkal, 9850-re nőtt. Az építendő lakások száma a városokban emelkedett, Budapesten és a községekben csökkent. Az építtetők az esetek 34 százalékában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten 4,8 százalék, az alacsonyabb területi egységek felé haladva egyre magasabb, a községekben eléri a 94 százalékot.

A kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 3,0 százalékkal több, összesen 2965 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 978, ami 16 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A szezonálisan igazított építési engedélyek számának tízezer körüli értéke azt mutatja, hogy mostanra ebben a mutatóban is elértük a válság előtti évek maximumát, vagyis évtizedes rekordon állunk. A használatba vételi engedélyek száma viszont még csak a 2011-es év adatait idézi, a most bejelentett terveknek meg is kell épülniük, ami a már sokat emlegetett munkaerőhiány és az építőanyagok hiánya miatt különösen nagy kihívás elé állítja a fejlesztőket.