Hiába a sokéves gyűjtögetés, egyszerűen már nincs elég pénzünk a lakásokra

Az árak sebessége nem csökken

A lakások áremelkedése már régóta tart, 2014 eleje óta folyamatos a növekedés a használt piacon. A 2013 vége óta eltelt közel 4 évben 2017 harmadik negyedévének végéig több mint 51 százalékkal drágultak a használt lakóingatlanok hazánkban. A növekedés üteme pedig úgy tűnik, továbbra sem igazán csökken, a KSH legfrissebb számai szerint 2017. július-szeptemberben 2,9 százalékkal mentek fel az árak, az előző negyedéves 2,1 százalékos drágulást követően. 2017 harmadik negyedévében pedig az egy évvel korábbi szinthez képest 9,9 százalékkal kellett többet fizetni a használt lakásokért országos átlagban.

Már nincs elég pénzünk a drága ingatlanokra?

Az új lakások piacon az árak növekedése kisebb megszakításokkal, de 2012 vége óta növekszik, de különösen jelentős az árak felfutása 2016-ot követően. A növekedés 2017-ben jelentősen gyorsult, a harmadik negyedévben 5 százalékkal mentek fel az árak az előző negyedévhez képest, az egy évvel korábbinál pedig közel 16 százalékkal kellett többet fizetni.A lakáspiacon az árak növekedésére pedig még továbbra is van tér, a gazdasági kilátások kedvezőek, a hitelfelvételi lehetőségek szintén, a munkaerőpiac pedig ugyancsak támogatja a keresletet. A vevők így egyre kevésbé tudják megfizetni bizonyos helyszínek árait.A KSH számaiból az árakon kívül egy másik érdekes dolog is látszik, ez pedig az, hogy a vevők a magas árak miatt egyre inkább az alacsonyabb fajlagos árazású ingatlanok felé fordulnak. Vagy rosszabb állapotban lévő, tehát olcsóbb ingatlanokkal is beérik, vagy hajlandóbbak az agglomerációt választani a nagyobb városok helyett, illetve a korábban kevésbé népszerű - és így kisebb áremelkedést tapasztaló - településeken vásárolni annak érdekében, hogy az otthonvásárlást alacsonyabb költséggel valósíthassák meg.

Drasztikusan változott ugyanis a gazdát cserélt ingatlanok összetétele 2017-ben, azon belül is főként a második és harmadik negyedévben a KSH előzetes számai szerint. Az április - június közötti időszakban az összetételhatás-index (2015-ös bázishoz képest) 88 százalékos volt az előző negyedévhez képest, míg július és szeptember között 86 százalékos. Az előző év azonos időszakához képest pedig még látványosabb az eltolódás, a második negyedévben 11,8 százalékos, míg a harmadik negyedévben 11,6 százalékos volt az összetételhatás, vagyis az adásvételek jelentősen tolódtak az olcsóbb ingatlanok felé.

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



Ezek azonban még elsődleges adatok, az összetételhatás némileg csökkenhet, mivel a kisebb településekről előbb érkeznek be az adatok, ami kissé torzítja az előzetes számokat. Összességében azonban az irány egyértelműnek tűnik, ráadásul a 2017-es folyamat még némi korrekció után is látványosnak mondható. Az árak tehát elérhették sok esetben azt a határt, ami már az adott területen élőket erős kompromisszum kötésére sarkallja, mivel csak a korábban kevésbé népszerű, olcsóbb helyszínek árait tudják megfizetni. A KSH előző kiadványában szerepelt, hogy 2017 első félévében az eladott lakások 19 százaléka, olyan településen található, ahol a bázisévben eladott lakások átlagára 5 millió forint alatt volt, további 30 százak pedig ott, ahol a 10 millió forintot nem érte el. Ezen települések népszérűsödése pedig az előzőeket támasztja alá.